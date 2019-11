Bioala tarvitsee lisää sijoittajia

Lääke- ja bioalalasta on pitkäjänteisen työn myötä tullut Turun seudun talouden tukijalka. Viime vuonna koko maan yhteisöverotilaston kärjessä oli Turussa lääketehdasta pyörittävä Bayer.

Turun neljästä suurimmasta yhtiöveron maksajasta peräti kolme oli terveysalalla toimivia yhtiöitä. 20 suurimman yhteisöveron maksajasta viisi oli bio-, lääke- ja diagnostiikkayhtiötä.

Kaiken lisäksi listalta puuttuu Turussa lääkkeitä valmistava Orion, jonka pääkonttori on Espoossa. Yhteisöverojen lisäksi alan yrityksissä on jo tuhansia työntekijöitä, jotka maksavat veroja kaupungin kassaan.

Varsinais-Suomessa viime vuonna parhaiten ansaitsivat osakkeitaan myyneet bioalan yrittäjät. Yrityksen kasvaessa perustajien houkutus myydä osakkeitaan on suuri, sillä koon myötä myös riskit kasvavat.

Toimiala on globaali ja laajentuminen vaatii runsaasti varoja, minkä lisäksi perustajat ovat usein tehneet jopa vuosikymmeniä töitä yrityksen eteen. On luonnollista, että tässä vaiheessa yritykseen haetaan uusia omistajia.

Suomalaisen bioalan suurin haaste on löytää kasvuyrityksiin sijoittavia kotimaisia toimijoita. Muun muassa hyvin menestyneet turkulaiset yhtiöt Hytest, Biovian ja Radiometer ovat kaikki päätyneet pääosin ulkomaiseen omistukseen.

Iso osa kasvuyrityksistä jää ikuisiksi lupauksiksi, mutta joukossa muhii myös menestystarinoita. Olisi hyvin toivottavaa, että kotimaasta löytyisi rohkeutta rahoittaa näitä yrityksiä. Turussa toimii useita lupaavia bioalan kasvuyrityksiä, jotka tarvitsisivat pääomaa kasvuloikan rahoittamiseen.

Alkuvaiheen rahoitusta on Suomessa hyvin saatavilla. Sen sijaan jo vakiintuneen yhtiön kasvuloikan rahoittamiseen ei suomalaisilla sijoittajilla näytä olevan rohkeutta.

Kansantalouden kannalta tilanne on surkea, sillä isot voitot toiminnasta kertyvät vasta kun yhtiö on saanut tuotteensa markkinoille.

Yritysten yhteistyö toimii hyvin Turussa. Sopivan kokoisessa kaupungissa asiantuntijat löytävät helposti toisensa. Menestyksen kannalta on tärkeää, että osaamiskeskittymä on tarpeeksi suuri ja että siellä on erilaista osaamista.

Turussa vaikuttaa jo myös pitkän linjan ammattilaisia, joilla on kokemusta alkuvaiheen innovaatiosta aina tuotteiden kaupallistamiseen saakka. Tienraivaajien jälkeen uusien yritysten menestys on aiempaa helpompaa.

On syytä muistaa, että keskeinen osa luovaa ympäristöä ovat Turun alueen korkeakoulut. Ne tuottavat osaavaa työvoimaa, minkä lisäksi niissä tehtävä perustutkimus on keskeinen innovaatioiden moottori. Turun seudun tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää, että alueen korkeakouluilla on riittävät voimavarat huolehtia omasta tehtävästään.