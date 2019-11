Terveysjätti odottaa soten antimia

Mehiläinen ilmoitti tiistaina ostavansa Pihlajalinnan. Jos kilpailuviranomainen hyväksyy järjestelyn, Suomeen syntyy ensi keväänä terveydenhuollon jättiläinen, jonka liikevaihto nousee 1,4 miljardiin euroon. Uudella yrityksellä on ainakin ensi alkuun 25 000 palkollista, mutta normaaliin tapaan yhdistymisen jälkeen väkeä vähennettäneen päällekkäisyyksien purkamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointijohtaja Pekka Rissanen arvioi, että yhdistyminen johtaa hintojen nousuun varsinkin työterveyshuollossa, jossa Mehiläinen ja Pihlajalinna ovat vahvoja toimijoita (TS 6.11.).

Toteutuessaan tämä nostaa työantajille koituvia työvoimakustannuksia. Luonnollisesti suuri yritys korottaa myös yksityisten lääkäripalvelujen hintoja, jos kilpailutilanne sen sallii.

Viime hallituskaudella soten sorvauksen yhteydessä kiisteltiin säännöllisesti valinnanvapaudesta. Se muodostui hallituspuolue kokoomuksen keskeiseksi tavoitteeksi, jonka piti edistää yksityisten lääkäriyritysten asiaa.

Nyt on käymässä niin, että terveysbisneksen keskittyminen on omiaan heikentämään valinnanvapautta. Rissanen sanoo, että valinnan mahdollisuudet kapenevat, jos Mehiläinen ja Pihlajalinnan yhdistyvät. Niiden vastapelurina yksityisessä terveydenhuollossa on Terveysasema, joka viime vuonna osti Attendon terveyspalvelut. Kilpailu alalla jää varsin rajalliseksi.

Pihlajalinnan ostettuaan Mehiläinen voi rauhassa odotella soten eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistumista. Terveysjätillä on muskeleita tarjota palvelujaan suurille kuntaryhmille. Ostajan kannalta markkinat hankaloituvat, ja todennäköisesti verovaroja joudutaan käyttämään entistä enemmän sote-hankintoihin.

Yrityskaupasta koituu toki myös hyötyjä. Nopeimmin hyötyvät Pihlajalinnan suurimmat omistajat, jotka tähän saakka ovat huolestuneina seuranneet yrityksensä kannattavuuden toivottua hitaampaa kehitystä. Ei ihme, että Pihlajalinnan hallituksen puheenjohtaja Mikko Wirén luonnehti kauppaa "ainutlaatuiseksi tilaisuudeksi".

Suuresta Mehiläisestä voi koitua hyötyä maan terveydenhuollolle, jos sen pyrkimykset terveydenhuollon digitaalisten palveluiden kehittämisessä etenevät. Resursseja tähän on ainakin aiempaa enemmän. Digitaalisista palveluista voi koitua jopa vientituloja.

Suomessa digitalisoinnin uskotaan auttavan, kun terveyspalvelujen kysyntä kasvaa ja monimutkaistuu.

Yrityskaupan toteutuessa Mehiläisestä tulee tiettävästi Pohjoismaiden suurin yksityinen peruspalveluyritys. Suomalaisittain katsoen ongelmallista on, että yhtiöstä enemmistön omistaa ulkomainen sijoitusyhtiö. Tuleva tilanne on arvoitus, sillä ilmeisesti uusi terveysjätti listataan pörssiin jossain aikataulussa.