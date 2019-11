Susivihassa petomaisia piirteitä

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) julkisti tiistaina uuden susikannan hoitosuunnitelman. Ministeriön mukaan suunnitelman avulla pyritään hallitsemaan suteen liittyviä konflikteja ja turvaamaan susikannan elinvoimaisuus. Ministeriön tiedotteessa mainitaan, että hoitosuunnitelman toimeenpanoa varten perustetaan susifoorumi.

Ministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio korosti, että "valmistelutyön aikana sidosryhmien välinen rakentava vuoropuhelu susista on ollut tärkeää".

Valitettavasti on käynyt ilmi, että valmistelutyön aikana vihapuhe on yltynyt. Susiviha on voimistunut muun muassa metsästäjien ja karjankasvattajien keskuudessa, ja sen kohteeksi ovat luonnonsuojelijoiden lisäksi joutuneet hoitosuunnitelmaa valmistelemassa olleet Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat.

Luke joutuu selvittämään henkilöstönsä turvallisuusriskit susiin liittyvän vihapuheen takia (ts.fi 5.1.). Tiedossa on, että vihapuhe kohdistuu yksittäisiin henkilöihin, jotka joutuvat susivihaa tuntevien hampaisiin. Sosiaalisen median lisäksi vihanpidon kanavina ovat sähköpostit, rikosilmoitukset ja kantelut.

Vihapuheissa Lukea syytetään valehtelusta, tarkoituksellisesta tutkimustulosten vääristelystä, susien siirtämisestä ja muista salaliitoista. Tutkimuslaitosta on jopa nimitetty terroristijärjestöksi. Susiviha näyttää hämärtäneen sen valtaan joutuneiden todellisuuden tajun.

Vihapuhe ei enää ole rajoittunut luonnonsuojelijoihin ja tutkijoihin. Asialliseen susikeskusteluun pyrkineet Suomen Riistakeskus ja Suomen Metsästäjäliitto ovat joutuneet tulilinjalle. Riistakeskus on saanut vihat päälleen kieltäytymällä myöntämästä poikkeuslupia susien tappamiseen. Viranomaisten kanssa yhteistyötä tehnyt metsästäjien etujärjestö puolestaan on koettu petturiksi. Esimerkiksi järjestön toiminnanjohtajan on väitetty olevan luonnonsuojelijoiden myyrä eli metsästäjien pariin soluttautunut vakoilija.

Metsästäjäliitto kommentoi tuoretta susikannan hoitosuunnitelmaa myönteiseen sävyyn. Liiton tavoitteet ennaltaehkäisevistä toimista ja tehokkaasta viestinnästä ovat mukana suunnitelmassa. Viestinnällä on tarkoitus vastata väärän tiedon levittämiseen sekä epäasialliseksi äityneeseen keskusteluun. Tehtävä on vaativa.

Erityisen tärkeää on panostaa susivihaa ruokkivien petovahinkojen torjuntaan. Esimerkiksi Länsi-Suomessa on avustettu karjatilallisia petoaitojen hankinnassa laidunnuksen suojaksi. Rahaa tähän tarkoitukseen ei kuitenkaan ole ollut tarpeeksi käytettävissä.

Tuoreessa suunnitelmassa mainitaan, että korvaukset suden aiheuttamista kotieläin- ja koiravahingoista pyritään maksamaan mahdollisimman nopeasti. Tämäkin edellyttää, että rahaa on käytettävissä.