Hävittäjäkauppa etenee maltilla

Suomi on lähettänyt viidelle hävittäjävalmistajalle tarkennetut tarjouspyynnöt Hornetien seuraajista. Kyse ei ole mistä tahansa ostoksesta: pyynnöt välitettiin tarjoajille Britannian, Ruotsin, Ranskan ja Yhdysvaltain hallitusten kautta.Ostoslistallamme on valittavana yksi viidestä hävittäjästä tykötarpeineen, joihin lasketaan muun muassa aseistus, koulutus ja huolto. Paketin kokonaiskustannuksiin sisältyy myös muutoksia nykyiseen puolustuksemme infrastruktuuriin.

Äskettäin hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta asetti hankinnan hintahaarukaksi 7 – 10 miljardia euroa. Perjantaina arvioitiin yleisesti, että hävittäjäkaupan loppuhinta asettuu ylärajan kohdalle.

On selvää, että lentokonevalmistajat asettavat tarjouksensa hintakaton mukaisesti.

Ostajan työksi jää selvittää, mitä tarjoajilta tällä rahalla saa. Tehtävä on vaativa. Lähes varmaa on ainakin se, että hävittäjiä on määrä ostaa 64 kappaletta.

Perjantaina lähetettyyn tarjouspyyntöön saadaan vastaukset ensi tammikuun loppuun mennessä. Niiden perusteella tiedettäneen, riittääkö kymmenen miljardia 64 koneeseen. Ei haittaa, vaikka ei tiedettäisi, sillä viidelle valmistajalle lähetetään ensi vuonna vielä lopulliset tarjouspyynnöt. Hallituksen on määrä tehdä ostopäätös 2021 puolustushallinnon annettua suosituksensa. Uusien hävittäjien käyttö alkaa vaiheittain vuosina 2025–2030.

Viidestä ehdokkaasta yhden kohtaloa on viime päivinä pohdittu. Eurofighter Typhoon on yhteiseurooppalainen hävittäjä, jonka valmistuksessa Britannia on vahvasti mukana. Poukkoilevasti etenevä brexit voi heikentää luottamusta hävittäjään.

Suomi pistää kilpailevat hävittäjät kovaan talvitestiin helmi–maaliskuussa. Viisi valmistajaa tuo koneensa näytille Satakunnan lennostoon Pirkkalaan.

Kymmenen miljardin kauppa herättää luonnollisesti monenlaisia keskusteluja, valitettavasti myös poliittisia intohimoja. Puolustushallinnossa ja sen jälkeen hallituksessa ostosta on tarkasteltava pelkästään pragmaattisesti. Kalusto tulee olemaan käytössä 30 vuotta, joten sen valintaan on käytettävä paljon aikaa ja osaamista.

Pitkän aikajänteen takia hävittäjäkaupoissa on niukasti käytettävissä kokemusta. Keväällä tulee kuluneeksi 28 vuotta siitä, kun Suomi kertoi päättäneensä ostaa yhteensä 64 F/A-18 Hornet -hävittäjää. Ne otettiin vaiheittain käyttöön 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Edellisellä vuosikymmenellä oli ostettu Ruotsista 18 Saab Draken -hävittäjää ja Neuvostoliitosta kuusi Mig-hävittäjää.