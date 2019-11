Metsien hakkuista arpapeliä

Ilmastonmuutoksen edetessä Suomen talouden yksi perusta on noussut merkittävään osaan keskusteluissa. Viime viikolla Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkija sanoi Yleisradion haastattelussa, ettei Luken laskelma metsien hiilinielusta kerro, kuinka paljon metsiä voidaan hakata EU:n ilmastotavoitteita noudattaen. Luken aiempi arvio 80 miljoonan kuution ylittävistä hakkuista vuodessa ei siis pidä paikkaansa.

Tutkijan mukaan ei tiedetä, kuinka paljon metsää voidaan hakata. Luken laskelmatkaan eivät ole kelvanneet EU:n komissiolle.

Tilanne on outo, sillä hakkuita ei voi jättää arvottavaksi. Meillä on vireillä mittavia hankkeita, jotka valmistuessaan tarvitsevat paljon puuta. Lasketaan, että Kemin sellutehtaan ja Rauman sahan takia hakkuut kasvavat 84 miljoonaan kuutioon vuodessa.

Ilmaston kannalta tuskin on hyödyllistä lisätä puun tuontia Venäjältä ja Baltian maista. Luken tilaston mukaan puuta tuotiin Suomeen viime vuonna 11,6 miljoonaa kuutiometriä eli 34 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

On osittain aiheellisesti epäilty, että Suomen metsätalous haluaa jopa virheellisiä tietoja antamalla varmistaa, että puuta on tarpeeksi tarjolla teollisuudelle. Metsänomistajien etu on puun runsas kysyntä, mikä pitää myös hintatason ylhäällä.

Kun on annettu kuva, että metsissä on millä mällätä eli hakkuita voidaan nykyisestä lisätä, metsätilat ovat entistä halutumpia ostokohteita. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK näkee tilanteessa mahdollisuuden käydä veronmaksajan kukkarolla.

MTK:n mukaan kasvottomat sijoitusrahastot ostavat metsiä kiihtyvällä vauhdilla. Tilaston mukaan metsärahastot ja sijoitusyhtiöt ostivat kuluvan vuoden tammi–maaliskuussa puolet myynnissä olleista metsähehtaareista.

MTK:n mukaan valtion pitäisi tässä uhkaavassa tilanteessa tukea heidän jäsenistöään eli yksityisiä metsänomistajia korottamalla metsävähennys 60 prosentista 90 prosenttiin. Kyse on menettelystä, jossa metsänomistaja vähentää päämatulosta osan metsän hankintamenoista.

Etujärjestön huoli on aiheeton. Suomessa on noin 600 000 metsänomistajaa. Yksityiset omistavat metsäalasta noin 60 prosenttia ja valtio noin 26 prosenttia. Metsärahastojen ja sijoitusyhtiöiden omistus on kasvussa, mutta ne ovat pääosin kotimaisissa käsissä.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola esitti viime viikolla ajatuksen, joka on jäänyt hakkuukeskustelussa turhan vähälle huomiolle. Hän muistutti, että "jos halutaan oikeasti torjua ilmastonmuutosta lisäämällä hiilensidontaa, se tehdään panostamalla hyvään metsänhoitoon".