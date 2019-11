Rohkaisevia uutisia Itä-Ukrainasta

Kevättalvella 2014 roihahtanut Krimin ja Itä-Ukrainan kriisi on koetellut Venäjän ja lännen suhteita kovalla kädellä. Sanktiot vastatoimineen ovat heijastuneet niin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kuin kansantuotteen kasvulukuihin.

Lujimmin konflikti on kuitenkin iskenyt ukrainalaisten arkiturvallisuuteen. Venäjän tukemien Itä-Ukrainan kapinallisten ja Ukrainan armeijan välisissä taisteluissa on saanut surmansa yli 13 000 ihmistä. Itäisen Ukrainan infrastruktuuri on vaurioitunut pahoin.

Krimin kohtalosta Venäjä ei suostu edes keskustelemaan. Pelko Luhanskin ja Donetskin alueiden liukumisesta osaksi Venäjää ei ole silkkaa mielikuvituksen tuotetta. Ei liioin se, että Venäjä katkaisisi Ukrainan pääsyn Mustallemerelle. Myös jäätyneen konfliktin mahdollisuudesta on varoiteltu.

Kesän ja syksyn mittaan uutiset ovat muuttuneet aavistuksen valoisammiksi.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on poliitikkona yhä suuri arvoitus, mutta hän on sanonut tavoittelevansa sotatoimien lopettamista tosissaan. Ulkoministeri Vadym Prystaikon mukaan sota on saatava loppumaan tämän vuoden aikana. Uudella poliittisella johdolla on edeltäjäänsä vähemmän rasitteita suhteessa Kremliin.

Vaikka 2015 Minskin sopimus on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi, sitä on elvytetty Saksan liittopresidentin Frank-Walter Steinmeierin nimeä kantavalla mallilla. Siinä Ukraina, separatistit, Venäjä ja eurooppalaiset tarkkailijat pyrkivät takaamaan Itä-Ukrainaan paikallisvaalit. Donetskin ja Luhanskin alueille luvataan itsemääräämisoikeus.

Vaalien mahdollisuutta on edistetty vankien vaihdoilla. Tuorein liennytysuutinen on viime viikonlopulta, kun sodan osapuolet ryhtyivät vetämään joukkojaan Ukrainaa halkovalta rintamalinjalta.

Kriisin ratkaisemiseksi on käytetty paljon diplomaattisia voimavaroja. Saksan, Ranskan, Venäjän ja Ukrainan Normandia-ryhmä saattaa kokoontua vielä tämän vuoden puolella. Naton ja Ukrainan yhteistyöneuvosto oli koolla Kiovassa torstaina.

Suomella on ollut roolinsa keskusteluyhteyksien avaajana. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili Ukrainassa syyskuussa, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kuluneen viikon lopulla.

Askeleet kohti konfliktin ratkaisua ovat toistaiseksi olleet varovaisia. Vetäytyminen pieneltä rintamalinjan osalta on enemmän diplomaattinen kuin sotilaallinen toimenpide.

Konfliktin ratkaisu edellyttää uhrauksia. Niistä kovimman hinnan maksaa Ukraina, jos maan itäosille myönnetään jonkinlainen autonomia. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta Krimin valtauksen tunnustamisella olisi vielä kovempi hintalappu.

Hintansa on myös kuolonuhreilla, inhimillisellä kärsimyksellä ja Ukrainan epävakaudella.