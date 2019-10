Kalifaatti torjuttu, terroristeja ei

Syyrian kriisissä viime viikot ovat olleet täynnä kansainvälisen politiikan äkkikäännöksiä.

Yhdysvallat ilmoitti kolmisen viikkoa sitten vetävänsä joukkonsa Koillis-Syyrian kurdialueilta ja antoi Turkille vapaa kädet niin sanotun turvavyöhykkeen perustamiseen Syyrian puolelle. Turkki kävi vihollisinaan pitämiensä, Yhdysvaltain rinnalla terroristijärjestö Isisiä kukistamassa olleiden kurdijoukkojen kimppuun saman tien.

Jopa Yhdysvaltain kongressin republikaanit kauhistelivat, miten tylysti presidentti Donald Trump hylkäsi liittolaisensa. Pelättiin, että kurdien kurittaminen johtaa Isis-terroristien vapautumiseen ja Isisin uuteen nousuun.

Venäjä puuttui konfliktiin, kun Syyrian armeijan joukot olivat tukemassa kurdeja taistelussa Turkin joukkoja vastaan. Venäjä on Syyrian hallituksen liittolainen, mutta ollut kriisin aikana yhteistyössä myös Turkin kanssa. Nato-maa Turkki ja Venäjä ovat lämmitelleet muutoinkin suhteitaan.

Sekava vyyhti johti Yhdysvaltain ja Venäjän painostuksesta tehtyihin tulitaukoihin. Ne ovat pitäneet huonosti.

Sunnuntaina Yhdysvallat ilmoitti maailman etsityimmän miehen, Isisin kalifaatin perustajan Abu Bakr al-Baghdadin kuolemasta.

Yhdysvallat teki kahdeksan helikopterin voimin iskun al-Baghdadin piilopaikkaan Idlibin maakunnassa lähellä Turkin rajaa. Iskun ja piirityksen päätteeksi Isis-johtajan sanotaan tehneen itsemurhan pommivyöllä.

Trump otti iskusta kunnian itselleen. Samalla hän kiitti operaation onnistumisesta Turkin, Venäjän, Syyrian, Irakin ja erikseen kysyttäessä myös kurdien tukea.

Viime viikkojen tapahtumien valossa osapuolten yhteisesiintyminen operaatiossa Isis-johtajaa vastaan vaikuttaa erikoiselta.

Isisille al-Baghdadin kuolema on merkittävä takaisku. Äärimmäiseen väkivaltaan turvautunut järjestö on menettänyt valtaamansa maa-alueet Syyriassa ja Irakissa. Haave islamilaisesta valtiosta ja 2014 julistetusta kalifaatista on toistaiseksi kuopattu.

Terroristijärjestönä Isisin voimaa ei kuitenkaan kannata aliarvioida. Aluemenetyksestä huolimatta Isis on soluttautunut monin tavoin Irakin ja Syyrian ja muutamien naapurienkin yhteiskuntarakenteisiin. Sen soluja toimii myös länsimaissa.

Al-Baghdadin vallanperimyksen seuraukset voivat olla arvaamattomia. Kuolleen johtajan puolesta epäilemättä suunnitellaan terroritekoja Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia vastaan. Voimatoimia Isisin nujertamiseksi tarvitaan edelleen.

Se, mitä ei Lähi-idän alueella tarvita, ovat äkkikäännökset ja konfliktin osapuolina olevien maiden sisäpoliittiset voimannäytöt. Vakaus, ennustettavuus ja ratkaisuhakuinen politiikka toimivat myös äärijärjestöjä vastaan.