Chile kipuilee väkivallan varjossa

Chilen vuoden 1973 vallankaappaus, Augusto Pinochetin sotilasdiktatuuri ja väkivallan aika ovat tuoreessa muistissa – kiitos muun muassa kirjallisuuden, dokumenttien ja Suomessa hiljattain esitetyn tv-sarjan. Poikkeustilalla on edelleen kolkko kaiku,

Vuonna 1990 alkaneina demokratian vuosikymmeninä Chileen on julistettu poikkeustila 1998, kun Pinochet palasi Lontoosta ja toisen kerran 2010 maanjäristyksen jälkiselvittelyissä.

Kolmas kerta koitti viime viikonvaihteessa, kun kansalaiset lähtivät kaduille. Paikoin väkivaltaisiksi muuttuneiden mielenilmausten nimellisenä syynä oli muutaman sentin korotus metrolippuihin. Suuttumuksen syyt ovat kuitenkin syvemmällä.

Sotilaat komennettiin taltuttamaan mielenosoittajia keinoin, jotka eivät ole olleet käytössä sitten Pinochetin diktatuurin. Presidentti Sebastian Pinera puhui jopa sotaan ajautumisesta. Vaikka Pineran retoriikka on tarkoitushakuista ja ampuu yli, levottomuuksien seurauksia ei kannata aliarvioida.

Demokratian vuosikymmeninä Chile on ollut Etelä-Amerikan vauraimpia, vakaimpia, turvallisimpia ja vähiten korruptoituneita maita. Talouskasvu on ollut maanosan kärkeä, viime vuonna 4,8 prosenttia. Vaurastuminen on vähentänyt köyhyysrajan alapuolella olevan väestön määrää niin, että Maailmanpankin tilastoissa Chile on korkean keskitulon maa. Tilastojen mukaan äärimmäinen köyhyys on selätetty.

Ongelmana on, että onnen lahjat eivät ole käyneet tasan. Tuloerot ovat maanosan suurimmat. Yliopistotason koulutus on erittäin kallista, mikä johtaa siihen, etteivät vähävaraisten lapset voi opiskella. Köyhyys ja huono-osaisuus periytyvät.

Liki 20 prosenttia nuorista ei opiskele eikä käy töissä. Koulutuksen kehittämistä on laiminlyöty. Arkielämän kustannukset ovat nousseet jo pitkään (TS 23.10.).

Kasvun vuosien aikana kertyneitä varoja ei ole käytetty yhteiskunnallisten erojen tasaamiseen. Tämä, yhdistettynä viimeaikaisiin hinnankorotuksiin, sai kattilan porisemaan yli.

Presidentin ja hallituksen koetaan ajavan rikkaan väestönosan asiaa. Mielenosoittajat ovatkin vaatineet muutamien ministereiden tai koko hallituksen eroa.

Ryöstelyksi ja väkivaltaisuuksiksi äityneissä mellakoissa on kuollut parisenkymmentä ihmistä, loukkaantuneita on tuhansia. Poliisi ja sotilaat ovat pidättäneet tuhansia.

Pelkillä voimatoimilla hallitus ja sotilaat eivät voi nykyistä kriisiä ratkaista. Jäljet pelottavat. Hallituksen on tultava kansalaisten vaatimuksia vastaan. Metrolippujen hinnankorotusten peruminen ei enää riitä.

Talouskasvun ja demokratian vuosikymmenten saavutusten turvaaminen onnistuu vain vakaassa yhteiskunnallisessa ympäristössä.