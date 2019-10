Työurien pidentäminen on työlästä

Pian tulee kuluneeksi 15 vuotta, kun työeläkkeisiin tehtiin niiden 40-vuotisen historian mullistavin uudistus. Se vaikutti lähes jokaiseen uudistuksen voimaantulon jälkeen alkavaan eläkkeeseen.

Muutoksen tavoitteina oli myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää 2–3 vuodella ja sopeuttaa eläkejärjestelmä keskimääräisen elinajan kasvuun.

Uudistusta oli valmisteltu huolella työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluryhmässä. Nyt tiedetään, ettei eläkeikää lähestyvien kansalaisten käyttäytymistä osattu ennakoida.

Esimerkiksi Eläketurvakeskus kiteytti tuolloin arviossaan, että "työurien pitenemiseen vaikuttavat eläkkeen karttumisen ikärajojen laajentaminen ja työnteon jatkamista kannustava korotettu karttuma".

Toiveikkaasti luultiin, että osa jatkaa töissä 68-vuotiaaksi. Verrattomaksi houkuttimeksi oli keksitty sana "superkarttuma".

Uudistuksen vaikutuksia selvittäneet tutkijat kertovat, että yllättävän harva suomalainen jatkoi töissä pidempään eläkkeen paranemisen takia. Ratkaisevaa oli eläkeiän alentaminen 65 vuodesta 63 vuoteen.

Se houkutteli tutkimuksen mukaan varsinkin hyvätuloisia ottamaan kiintopisteekseen uuden alarajan eli 63 vuotta. Tutkijoiden mukaan tästä tuli uusi normi, uusi tapa jäädä eläkkeelle. Uudistus oli siis virhearvio.

Eri asia on, kuinka monta kertaa virheestä pitää muistuttaa. Valtioneuvoston kanslia julkisti jo 2013 selvityksen, jossa todettiin, että uudistuksen seurauksena eläkkeelle siirtyminen yleistyi selvästi 63- ja 64-vuotiaiden joukossa, ja että eläkkeelle jäämisen keski-ikä aleni.

Vuoden 2005 epäonnistunutta uudistusta paikattiin pari vuotta sitten. 63 vuotta lähestyvien ikäluokkien eläkeikää nostettiin portaittain. Entiseen 65 vuoden eläkeikärajaan siirrettiin 1962–1964 syntyneet.

Eläkeikää joudutaan yhä miettimään, sillä väestön ikääntyminen on haaste, johon on vastattava muun muassa työuria pidentämällä. Kysymys ei ole toimenpiteestä, joka hoidetaan noin vain ikärajoja muuttelemalla. Tehtävä on paljon työläämpi.

Eläkejärjestelmään kohdistuu suuria muutospaineita niin meillä kuin muuallakin. Suomen malli, joka perustuu työuran aikaisiin ansioihin ja on ikään kuin ennalta luvattu, alkaa olla harvinainen OECD-maiden keskuudessa. Se on toki vakiintunut ja monin tavoin hyväksytty järjestely.

Meilläkin on keskusteltu eläkejärjestelmän kehittämisestä siihen suuntaan, että eläkkeen suuruuteen vaikuttavat maksetut eläkemaksut sekä niistä kertyneet sijoitustuotot. Näin eläkkeiden kustannusriskiä siirretään julkiselta taloudelta niille, joille eläkettä maksetaan. Tämä menettely ei toteuta meillä arvostettua ennakoitavuutta. '