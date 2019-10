Ilmastotoimia seurattava tarkkaan

Suomi on hallitus- ja EU-puheenjohtajuusohjelmissaan sitoutunut näyttämään esimerkkiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja hiilineutraalisuuden tavoittelussa. Yhdessä muutaman muun EU:n maan kanssa Suomi aikoo olla hiilineutraali vuonna 2035. Silloin nettohiilijalanjälki olisi päästöjen vähentämisen ja nieluihin sitomisen jälkeen nolla.

Hallitusta on ehditty arvostella siitä, ettei ilmastoimiin ole puututtu riittävän jämäkästi. Vaikka kritiikki on hivenen hätäistä, on hyvä, että ilmastotoimet ovat tarkassa seurannassa. Jos EU-puheenjohtaja vaatii jäsenkumppaneiltaan ryhtiä, on sitä löydyttävä itseltäänkin.

Elinkeinoministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni muistutti keskiviikkona, että toimenpiteiden on perustuttava tutkittuun tietoon. Toivottavasti poliittinen tarkoituksenmukaisuus ei hallituskauden mittaan aja edelle.

Päästövähennyksissä ja hiilinielujen ylläpidossa tarvitaan niin teollisuuden, maatalouden, liikenteen kuin yksittäisten kansalaistenkin panosta. Luottamus uuden teknologian ratkaisukykyyn on luja, mutta ilman uhrauksia tavoite ei täyty.

Hallitus aikoo tuoda keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman sekä ilmasto- ja energiastrategian eduskuntaan syksyllä 2021. Siinä vaiheessa konkreettisia ratkaisuehdotuksia on oltava olemassa.

Keppiäkin tarvitaan, mutta uuden teknologian on oltava yrityksille kannattavaa. Tutkimukselle ja tuotekehitykselle on turvattava resurssit. Teollisuuden omia suunnitelmia ja jo tehtyjä toimia on syytä hyödyntää.

Hallituksen kanttia mitataan etenkin hakkuumäärien ja turpeen käytön määrittelyssä. Poliittinen tarkoituksenmukaisuus ei niissäkään saa olla ratkaiseva kriteeri.

Hallituksen tavoitteena on liikenteen päästöjen puolittaminen 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Aalto-yliopiston työryhmä julkisti tiistaina raportin, jossa tehtävästä suoriuduttaisiin EU:n päästökaupan kaltaisella menettelyllä. Siinä valtio myisi päästölupia, joita polttoaineiden myyjät ostaisivat huutokauppaperiaatteella.

Lupien määrää vähennettäisiin aikaa myöten niin, että tavoitetaso saavutetaan 2030. Päästölupien hinta lisättäisiin polttoaineiden litrahintaan. Polttoaineet kallistuisivat kiihtyvällä tahdilla.

Malli on yksi työkalu tulevien linjanvetojen pohjaksi. Se patistaisi kuluttajia siirtymään uuden teknologian käyttöön ja vähentämään autoilua. Malli kuitenkin kohtelisi kaltoin haja-asutusalueilla asuvia, samoin niitä, joilla ei ole varaa hankkia uusimman teknologian ajoneuvoja.

Valtion päästökaupasta keräämillä rahoilla alue- ja tuloeroja voisi tasata. Tasausjärjestelmän laatiminen on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.