Ydinkeskustan ehostumista odotetaan

Aikataulujen pitävyys on mittavissa rakennushankkeissa keskeistä. Rakennustöiden tuomiin hankaluuksiin on helpompi suhtautua, kun tietää ajankohdan, jolloin arkielämä palaa tuttuihin uomiinsa.

Turun ydinkeskustassa on meneillään suuria urakoita, jotka tuntuvat asukkaiden arjessa. Hansakorttelin remontti on loppusuoralla. Kauppatorilla ja Hamburger Börsin työmaalla työt jatkuvat vielä pari vuotta. Affärscentrumin talo on menossa remonttiin.

Kauppatorin pysäköintilaitoksen on määrä valmistua ensi vuoden lopussa, Börsin tilalle tulevan hotellin syksyllä 2021.

Ajatuksena on ollut, että torikauppa pääsisi vauhtiin uusitulla Kauppatorilla ensi vuoden marraskuussa. Aikatauluun on tulossa ainakin puolen vuoden lykkäys. Arkielämän paluu tuttuihin uomiinsa viivästyy ja vaiheistuu.

Pysäköintilaitoksen rakentaminen on aikataulussa. Torin pinnan rakentamisen yksityiskohdat ovat vasta tulossa päätöksentekoon. Kilpailutus on määrä toteuttaa niin, että pintarakennetta päästään rakentamaan vuoden 2021 alussa (TS 17.10.). Torikauppa jatkunee pääosin väistötiloissa ainakin saman vuoden kesäkuuhun asti.

Kaupunkilaiset odottavat pääsyä ehostettuun ja toripalveluiltaan tuttuun ydinkeskustaan. Toivottavasti uusia mutkia matkaan ei tule.

Viivästystä on tulossa myös joukkoliikenteen runkolinjaston käyttöönottoon. Kyse on rahasta ja säästöistä. Lykkäämällä runkolinjojen käyttöönottoa vuodella kesään 2022 Turku siirtää aiheesta koituvia menoja vuosille, jolloin alijäämätilanteen pitäisi olla 2020-luvun alkuvuosia helpompi.

Bussiliikenne päässee palaamaan vanhoille reiteilleen heti torityömaan valmistuttua. Ydinkeskustan remonttien valmistumiseen runkolinjauudistus olisi kuitenkin nivoutunut hyvin.

Paitsi bussien paluuta perinteisille reiteilleen ja runkolinjauudistuksen käyttöönottoa Turussa odotellaan myös tulevaa joukkoliikenneratkaisua. Kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) esitti helmikuussa, että joukkoliikenneratkaisu perustuisi raitiotiehen. Hankkeen taloudellisista selvityksistä haluttiin silloin lisäselvityksiä.

Nyt niitä on saatu. Teknologian tutkimuskeskus VTT on arvioinut, että raitiotie toisi Turulle satoja miljoonia euroja muun muassa verotuloina, tontti- ja maankäyttömaksuina ja joukkoliikennetuloina. Raitiotien uskotaan lisäävän kaupungin elin- ja vetovoimaa ja tuovan uusia asukkaita. Enimmillään hyödyt kattaisivat koko 330 miljoonaksi euroksi arvioidun raideliikenneinvestoinnin (TS 15.10.).

VTT:n arvioihin kannattaa suhtautua tietyllä varauksella. Satojen miljoonien eurojen investointiin liittyy aina riskejä. Arvovaltaisen tutkimuslaitoksen analyysia ei kuitenkaan voi tyystin sivuuttaa.