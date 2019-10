Syrjäseuduille lisää elinvoimaa

Liki kaksi vuotta syrjäseutujen ongelmiin perehtynyt parlamentaarinen työryhmä neuvoo loppuraportissaan, että paikasta riippumattoman työskentelyn edistäminen on yksi konsti, jolla harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta voidaan kohentaa.

Loppuraportti luovutettiin perjantaina maa ja metsätalousministeri Jari Lepälle (kesk). Hänen ministeriönsä kustansi työryhmän työskentelyn. Ministeriön jakamat maataloustuet ovat olleet harvaan asuttujen alueiden elinvoiman ehtona jo vuosikymmenten ajan.

Meillä lasketaan, että Suomen pinta-alasta 68 prosenttia on harvaan asuttua. Tällä alalla asuu noin viisi prosenttia väestöstä, mutta se tarjoaa valtaosan biotalouden raaka-aineista. Syrjäseuduilla on myös paljon valmiiksi rakennettua infrastruktuuria, jonka takia alueiden asuttuna pitäminen katsotaan tarpeelliseksi.

Vanhastaan maaltapako on johtunut työpaikan etsimisestä. Niinpä parlamentaarinen työryhmä on paneutunut syrjäseutujen toimeentulon kysymykseen. Vastaus löytyy perinteisesti erilaisista valtion maksamista tukiaisista.

Työryhmän puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) mainitsi, että tälläkin kertaa ratkaisuiksi löytyi alueellisia tukimahdollisuuksia ja verotuksellisia keinoja sekä rahoituksen lisäämistä. Hänen mukaansa työryhmän 40 toimenpide-ehdotuksesta valtaosa sisältyy jo nykyisen hallituksen ohjelmaan.

Työryhmä painottaa esitysten toteutuksen seurantaa. Esimerkiksi nyt on perustettava neuvottelukunta, joka ensi töikseen hoitaa ensi vuoden budjettiin esitetyn määrärahan jakamisen. Kyse on neljästä miljoonasta eurosta maaseudun kokeiluhankkeisiin. Suomen EU-jäsenyyden aikana vastaavia hankkeita on rahoitettu kymmenillä miljoonilla euroilla.

Perjantaina julkistettuun loppuraporttiin sisältyy muitakin kuin rahanjakoon liittyviä ehdotuksia. Tärkein mahdollisuus syrjäseudulla löytyy luonnonvaroista. Niiden ympäristöä turmelematon hyödyntäminen on haastavaa etenkin kaivostoiminnassa. Toivottavasti kaivoslakia muuttamalla saadaan parannettua alan paikallista toimivaltaa.

Vuosi sitten työryhmä esitti, että haja-asutusalueiden erämatkailun edellytyksiä parannetaan. Nykyään eränkävijät jättävät syrjäseuduille vuosittain muutamia kymmeniä miljoonia euroja, mutta kansallispuistoihin ja retkeilyalueisiin panostamalla turismituloja on mahdollista lisätä tuntuvasti.

Työryhmän kenties konkreettisin toimenpide-esitys on hankalasti toteutettavissa. Sen mukaan poliisipalvelut on turvattava myös syrjäseuduilla.

Tämän toteuttamiseen ei yksin riitä maaseudun poliisivirkojen runsas lisääminen. Tarvitaan myös virkoihin halukkaita ja päteviä poliiseja.