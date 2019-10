Turkkia painostettava vetäytymään

Kansainvälinen yhteisö on ollut kohtalaisen hillitty kommentoidessaan Turkin etääntymistä kansanvallasta. Euroopan unioni on joutunut suhtautumaan ikuiseen jäsenehdokkaaseensa myötäsukaisesti, koska Turkki on ollut unionille tärkeä kumppani pakolaiskysymyksessä.

Äänenpainot kovenivat hieman Turkin hyökättyä Syyriaan. Presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti hyökkäyksen verukkeeksi tarpeen saada aikaan niin sanottu suojavyöhyke kurdien ja Turkin rajan väliin.

Tiedetään, että se olisi valtava operaatio, sillä kurdien hallussa on rajaseutua liki 500 kilometriä pitkä kaistale. Nyt Turkki on esittänyt luovansa etelärajansa toiselle puolelle 30 kilometriä syvän "terroristeista" vapaan alueen (TS 10.10.).

Turkin ilmaiskujen alettua tuhannet ihmiset joutuivat jättämään kotinsa. Pakolaisten määristä esitettiin torstaina lukuisia eri arvioita. Tämä on ymmärrettävää, sillä sisällissodan riivaamassa maassa väestön liikkeitä ei ole pystytty seuraamaan. Nyt kodeistaan lähteneet ovat jo ehtineet kokea jihadistijärjestö Isisin julmuuksia.

On pelättävissä, että osittain kurdien ansiosta heikentynyt Isis vahvistuu. Näin tapahtuu jo siksi, että Yhdysvallat vetäytyy Pohjois-Syyriasta. Turkin hyökkäys kurdien kimppuun parantaa Isisin asemaa. Vankileirillä olevia Isis-taistelijoita saattaa päästä vapaaksi sekasortoisissa oloissa.

Turkin hyökkäys tyrmättiin nopeasti Yhdysvalloissa. Kongressissa julkistettiin suunnitelma Turkin vastaisista pakotteista. Republikaanitkin olivat sen takana. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua jopa presidentti Erdoganiin. Suunnitelman mukaan Yhdysvallat kieltäisi asekaupat Turkille. Suomen hallitus ilmoitti jo keskiviikkona, ettei uusia asevientilupia myönnetä Suomesta Turkkiin.

EU ja useat maat kuten Suomi tuomitsivat Turkin sotatoimet. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker vaati Turkkia lopettamaan hyökkäyksen kurdeja vastaan. Hän liitti puheeseensa maltillisen taloudellisen uhkauksen mainitsemalla, ettei EU maksa mitään suojavyöhykkeen luomisesta.

Mielenkiinnolla odotettu sotilasliitto Naton kommentti osoitti pääsihteeri Jens Stoltenbergin luovaa kykyä. Hän sanoi, että Turkin hyökkäyksen Pohjois-Syyriassa pitää olla hillitty eikä alueen epävakautta saa lisätä.

Presidentti Erdogan puhui torstaina parlamentissa ja sanoi, että Turkki päästää Eurooppaan miljoonia pakolaisia, jos EU kritisoi Turkin hyökkäystä. Nyt mitataan unionin jäsenmaiden ryhdikkyys ja yhteistyökyky selkeän uhkauksen edessä.