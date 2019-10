Omaishoitajien asemaa on vahvistettava

Suomessa on noin 300 000 omaishoitajaa. Raskaaksi määriteltyä omaishoitotyötä tekee noin 60 000 henkilöä. Vajaa 47 000 heistä on tehnyt omaishoidon sopimuksen. Suurin syy omaishoidon tarpeeseen on muistisairaus. Valtaosa hoidettavista on yli 65-vuotiaita. Iäkkäitä ovat myös sopimushoitajat.

Moni ympärivuorokautista hoitoa vaativa on heikossa kunnossa, mutta priimakunnossa ei ole tukijärjestelmäkään.

Jo viisi vuotta sitten vuoteen 2020 ulottuva kansallinen kehittämisohjelma kirjasi keskeiseksi tavoitteeksi omaishoitajien yhdenvertaisen aseman. Tuki ja palvelut eivät kuitenkaan edelleenkään ole samat kaikille, sillä kuntien välillä on suuria eroja.

2014 laskennallinen arvio omaishoidosta oli 1,3 miljardia euroa. Nyt julkisia varoja arvioidaan säästyvän jopa 2,5 miljardia euroa vuodessa, kun hoitoa tarvitseva asuu omassa kodissaan laitoksen sijaan.

Omaishoitajien uupumisesta on julkisuudessa puhuttu paljon, mutta moni kokee, ettei työn arvostus näy taloudellisessa tuessa. Veronalainen tuki vaihtelee 400 eurosta noin 950 euroon kuukaudessa. Tuki riippuu kunnan määrärahoista, ja toisinaan rahat ovat loppuneet kesken vuotta.

Valtionosuuksien korotukset eivät ole välttämättä näkyneet lisätukena. Lisäraha on voinut ohjautua kunnan budjetissa muualle, koska sitä ei ole korvamerkitty omaishoitoon.

Omaishoitajien ahdinko sai paimiolaisen Merja Salmisen käynnistämään lokakuun alussa Palava sydän -kansanliikkeen. Vaikeasti kehitysvammaisen poikansa omaishoitajana yli 30 vuotta toimineen Salmisen tavoite on saada ensi vuoden alkuun mennessä vähintään tuhat omaishoitajaa ja kannattajaa mielenosoitukseen eduskuntatalon edustalle.

Omaishoitajien työn merkitystä aiotaan havainnollistaa siirtämällä vastuu sadoista omaishoidettavista yhteiskunnalle mielenosoituksen ajaksi.

Omaishoidettava ei aina halua tutusta kodista laitokseen, joten vain puolet hoitajista käyttää lakisääteistä 2-3 päivän vapaata kuukaudessa (TS 4.10.). Esimerkiksi Kaarinassa oikeutta käyttää vain 40 prosenttia omaishoitajista, joten kaupungissa on aloitettu kokeilu, jossa vapaan ajaksi kotiin järjestetään perhehoitaja (TS 24.9.).

Omaishoitajat tekevät inhimillisesti arvokasta, usein hyvin raskasta työtä, jolla on yhteiskunnalle suuri taloudellinen merkitys. Omaishoitajaliitto ry sai Wihurin rahastolta keskiviikkona 100 000 euron yhteisöpalkinnon tunnustuksena epäkohtien osoittamisesta ja ratkaisuvaihtoehtojen kehittämisestä. Vaikka huomionosoitukset ovat tärkeitä, ne eivät yksin riitä.

Päättäjien tehtävä on huolehtia riittävästä ja yhdenvertaisesta tuesta, etteivät omaishoitajat jää pelkän kiitoksen varaan.