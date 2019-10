Fortumin ostos ei ole ongelmaton

Kovaa tulosta tehnyt Fortum on joutunut pohtimaan, mitä tehdä kassassa olevilla miljardeilla euroilla.

Fortum on ostanut Venäjältä muun muassa kahdeksan pääasiassa maakaasulla toimivaa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta. Yhtiöllä on Venäjällä myös tuuli- ja aurinkovoimaloita sekä liki kolmanneksen osuus lähinnä Luoteis-Venäjällä toimivasta TGC-1 -vesi- ja lämpövoimayhtiöstä.

Venäjälle tehtyjen investointien arvo on yli neljä miljardia euroa. Liikevoittoa Venäjältä kertyi viime vuonna vajaat 300 miljoonaa euroa.

Syksyllä 2017 Fortum hankki liki puolet saksalaisesta energiayhtiöstä Uniperistä. Vajaan neljän miljardin euron ostos oli yksi Suomen taloushistorian suurimmista yrityskaupoista.

Uniperilläkin on merkittäviä omistuksia Venäjällä.

Uniperin johto piti Fortumin manööveriä vihamielisenä valtauksena. Yhtiöiden johdon suhteet taantuivat jääkauden tasolle. Fortum ei ole päässyt hyötymään ostoksestaan haluamallaan tavalla.

Nyt omistusosuus on nousemassa 2,3 miljardin euron kaupoilla yli 70 prosenttiin. Osuuden nostoa oli rajoittamassa Uniperin venäläisen tytäryhtiön säädös puhtaan juomaveden valvonnasta. Asia on listattu Venäjällä strategiseksi kysymykseksi.

Omistusosuuden nostamisen esteiden poistamisesta sovittiin ilmeisesti kesällä Pietarin talousfoorumissa, jossa Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark tapasi presidentti Vladimir Putinin.

Ilman vakuuksia Venäjän strategisten etujen huomioon ottamisesta Fortum ei olisi voinut edetä Uniper-projektissaan.

Fortum on monin tavoin sidoksissa Venäjän energiasektoriin. Loviisan voimaloita hallitseva Fortum lähti lopulta mukaan Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen, jossa laitostoimittajana ja osaomistajana on venäläinen Rosatom. Uniper-järjestely ei ainakaan hidasta Fennovoiman hanketta Pyhäjoella.

Uniper on kaikkea muuta kuin ongelmaton ostos. Ydin- ja vesivoiman kylkiäisinä tulee tukeva siivu rusko- ja kivihiilivoimaa, josta ilmastonmuutoksen vastaisen kamppailun nimissä pyritään vauhdilla eroon. Ilmastopolitiikka on Suomen EU-puheenjohtajuuden kärkiteemoja. Valtio on Fortumissa enemmistöomistaja.

Uniper on myös yksi Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen rahoittajista.

Fortum pyrkii ratkaisemaan Uniperiin liittyviä ongelmia päästessään käyttämään isännän ääntä. Saksa yrittää vähentää hiilivoiman osuutta. Fortum on projektissa mukana, vaikka onkin luvannut säilyttää Uniperin työpaikat. Yksi mahdollisuus voisi olla Vattenfallin esimerkin mukainen hiilivoimaloiden niputtaminen myyntiin. Sekään ei Saksassa aplodeja nostata.

Nord Stream -hankkeesta Fortumkaan ei irti pyristele. Putkiyhteys on elintärkeä Saksalle – ja Venäjälle.