Trump käänsi selkänsä kurdeille

Yhdysvalloissa äkkiliikkeet ja täyskäännökset ovat tulleet tutuiksi presidentti Donald Trumpin valtakaudella. Syyrian sisällissodassa ja terroristijärjestö Isisin vastaisessa taistelussa Yhdysvallat on tukenut sekä Syyrian että Irakin kurdijoukkoja. Isisin voiman talttumisesta Syyriassa on paljolti kiittäminen kurdien YPG-joukkoja.

Yhdysvalloilla on ollut pieni määrä joukkoja Pohjois- ja Koillis-Syyrian kurdialueilla. Maanantaina Valkoinen talo tiedotti, että Yhdysvallat on aloittanut vetäytymisen liittolaistensa alueelta. Turkki saa Trumpin hallinnolta luvan tunkeutua kurdialueelle perustamaan haluamaansa suojavyöhykettä. Turkki pitää kurdeja terroristeina ja vihollisinaan, vaikuttivat nämä sitten Syyrian, Irakin tai Turkin omalla alueella.

Suojavyöhykkeen perustaminen tietää sotatoimia kurdijoukkoja vastaan. Lähi-idän tulenarassa ympäristössä seuraukset voivat olla arvaamattomia.

Tieto Yhdysvaltain vetäytymisestä ja Turkin käynnistelemästä operaatiosta tuli julki pian sen jälkeen, kun Trump ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan olivat puhuneet puhelimessa. Trumpin mukaan Isis on alueella lyöty, joten vetäytyminen "naurettavista ja loputtomista sodista, joista moni on heimojen välisiä" on perusteltua.

Isisin lyömisessä on aimo annos toiveajattelua. Elokuussa Yhdysvaltain puolustusministeriö varoitteli järjestön vahvistumisesta.

Syyrian kurdien arvellaan nyt hakevan uusia liittolaisia esimerkiksi presidentti Bashar al-Assadin hallinnon, Venäjän ja jopa Iranin riveistä. Yhdysvaltoihin kurdit eivät enää voi luottaa.

Kun kurdijoukot joutuvat keskittymään Turkin sotatoimien torjumiseen, vangittujen Isis-taistelijoiden vartioiminen jää vähemmälle. Terroristien vapautuminen ja Isisin vahvistuminen voi olla kallis hinta Trumpin ja Erdoganin politiikasta.

Trumpin Turkille lupaamat vapaat kädet Syyrian puolella ovat nostattaneet aikamoisen myrskyn myös Yhdysvalloissa. Voimakasta kritiikkiä on tullut sekä kongressin demokraateilta että osalta republikaaneja. Myös puolustushallinto on ollut hämmennyksissään. Kritiikin paineissa Trump on yrittänyt asettaa rajoituksia Turkin sotatoimille kurdialueella.

Turkki havittelee suoja-aluetta turvaksi kurdien uhkaa vastaan. Toinen tavoite on siirtää Turkissa olevat noin miljoona syyrialaispakolaista Syyrian puolelle rajaa. Pakolaisten paluu al-Assadin valvomille alueille ei edelleenkään ole mahdollista.

Viime aikoina pakolaisia on virrannut kasvavassa määrin Turkin rajojen yli muualle Eurooppaan. Erdogan painostaa pakolaiskysymyksellä EU-maita suoja-aluehankkeensa taakse. Trump näyttää antavan Erdoganin politiikalle tukensa.