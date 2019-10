Linnanniemestä Turun uusi arvokeidas

Turun linnan ympäristö nousee uuteen arvoon, jos Linnanniemen alueen ideakilpailu tuottaa kansainvälisen tason tuloksen, joka on myös toteutuskelpoinen.

Aurajokisuun merellisen niemen ainutlaatuisuus avautui silmien eteen viimeistään runsas vuosi sitten. Silloin Turun kaupunki, Turun Satama Oy, Viking Line Abp ja Tallink Silja Oy solmivat aiesopimuksen, jonka perustana oli yhteisterminaalin luominen laivayhtiöille.

Kun miljoonien matkustajien liikenne saadaan kulkemaan kahden sijasta yhteisterminaalin kautta, satama-aluetta vapautuu laajalti uuteen käyttöön.

Turun Satama Oy:n omistama 45 miljoonan euron Ferry Terminal Turku sijoittuisi Siljan nykyisen terminaalin naapuriin aikataulutavoitteen mukaan alkuvuonna 2025. Vikingin nykyterminaali voisi palvella risteilyliikennettä.

Turun linnan ympäristön luonne on muuttumassa niin ratkaisevasti, että kansainvälisen ideakilpailun järjestäminen kohteesta vielä tänä syksynä on enemmän kuin perusteltua.

Turku kutsui kaupunkilaiset viime helmikuussa avoimeen tilaisuuteen kehittämään myös Kanavaniemenä tunnettua aluetta. Linnankadun, Satamakadun, Vallihaudankadun, Meritullinkadun ja Aurajokisuiston väliin rajautuvalla alueella Turulla on muutoksen avaimet käsissään. Vaikka linna on valtion, muun alueen omistaja on kaupunki.

Turkua kehitetään jo laajalti aina ydinkeskustasta Kupittaalle ja ratapiha-alueesta Kakolaan. Linnan ympäristö on kaupungin ehdoton kärkialue, jossa merellisyys ja historia ovat läsnä Suomessa ainutlaatuisella tavalla.

Alueen tulevaisuus on esillä Turun kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa maanantaina.

Historiallisesti merkittävälle alueelle kulttuurikohteet sopivat erinomaisesti. Uuden Historian museon sijoittumisesta linnan kupeeseen 2029 on päätetty, ja naapurustossa on jo merellisyyttä korostava Forum Marinum. Tarkastella kannattanee sitäkin, voiko uusi konserttitalo sopia Linnanniemeen veden äärelle Lahden Sibelius-talon, Reykjavikin Harpan tai Oslon oopperatalon tapaan.

Turun strategiseksi maankäytön hankkeeksi luonnehditusta niemestä tavoitellaan ympäri vuoden elävää ja viihtyisää monipuolista tapahtumien keskusta, ei asumiseen keskittyvää luksusaluetta. Tavoite on kannatettava.

Liikenneratkaisut on syytä ottaa alusta lähtien huomioon. Sujuva saavutettavuus on taattava, vaikka alue on rauhoitettava turhalta liikenteeltä.

Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn korostaminen on perusteltua, samoin kaavailut terminaalin autoliikenteen ohjaamisesta Suikkilantien kautta. Matkustajasatamaan johtavan junaliikenteen tulevaisuus vaatii neuvotteluja, sillä kaupunki haluaa nykyraiteen alueelta pois.