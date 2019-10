Vanhusten hoitoon niukat lääkkeet

Vaalilupaukset ovat kansanvaltaan kuuluva lieveilmiö. Vaalit voittaneiden antamat lupaukset johtavat joskus erikoisiin tilanteisiin, kun hallitus yrittää olla niitä noudattavinaan ja oppositio herkuttelee vastustajansa vaikeuksilla.

Torstaina vahvistui jo aiemmin tiedetty, ettei vaalilupausta vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen nostamisesta sitovasti 0,7:ään pystytä tuosta vain täyttämään.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer huomautti jo elokuussa, että mitoituksen nostaminen maksaa 250 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä mitoituksen nostoon oli varattuna viisi miljoonaa euroa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) esittelemän lakiluonnoksen mukaan sitova vähimmäismitoitus toteutetaan reilun kolmen vuoden siirtymäajalla eli mitoitus tulee käyttöön aprillipäivänä 2023. Siihen saakka sovelletaan laatusuositusta, jossa on määritelty viisi hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohti.

Esitys lähtee lausuntokierrokselle ja sen jälkeen eduskunnan käsittelyyn. Oppositio pääsi torstain kyselytunnilla hiillostamaan hallitusta, joka yrittää selvitä ennen vaaleja annetusta lupauksesta siirtämällä asian hoidon seuraavalle vaalikaudelle (TS 4.10.)

Ajan peluu hoidon mitoituksessa on pakon sanelemaa. Tuoreimpien laskelmien mukaan hoitajamitoituksen nosto ilman siirtymäaikaa vaatii 230 miljoonaa euroa lisää rahaa tällä vaalikaudella. Pulmasta ei edes selviä rahalla, sillä pysyviä hoitajia lasketaan tarvittavan 4 400 lisää.

Noin suurta joukkoa ei saada kasaan ilman huomattavaa rekrytointikampanjaa ulkomailla. Osaajien kouluttamisen lisääminen ei auta, ellei hoitajien palkkausta kyetä nykyisestä selvästi kohentamaan.

On syytä ottaa huomioon, ettei hallituksen lakiluonnos salli yksityisten sen paremmin kuin julkistenkaan vanhusten hoitokotien elävän kuin pellossa vuoteen 2023 saakka. Esityksen mukaan 0,7 työntekijän mitoitusta on noudatettava heti lain tultua voimaan ensi vuoden elokuussa. Siirtymäaika on sallittu, jos hoivayksikkö kykenee suoriutumaan vanhusten huolenpidosta hyväksyttävästi nykyisillä resursseilla.

Vanhusten hoidon tilanne on lukuisten tapausten perusteella voitu havaita huolestuttavaksi. Siihen nähden hallituksen esittämät toimet vaikuttavat riittämättömiltä. Tarvittavat raha- ja hoitajamäärät ovat valtavat, mutta käsiä ei pidä nostaa niiden edessä kokonaan pystyyn.

Toivottavasti ministeri Kiuru oli edes osittain oikeassa kertoessaan, että Suomessa on jo yli 90 yksikköä, joissa ylitetään nykyinen suositus hoitajamitoitukseksi. Pitää myös muistaa, että nyt tikun nokkaan nostettu mitoituskysymys on vain yksi osa vanhuspalvelujemme uudistamista.