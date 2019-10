Vierailu virkasyyteuhan varjossa

Yhdysvaltain presidentin virkahuoneessa on Donald Trumpin kaudella käynyt vuosittain yli 200 presidenttiä, pääministeriä tai liittokansleria neuvottelemassa maailman vaikutusvaltaisimman maan johtajan kanssa. Heistä harvalla on etukäteen ollut käsitystä, minkälainen rooli vieraalle on tapaamisten julkisissa osuuksissa varattu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö osasi kesän 2018 Helsingin-tapaamisen perusteella odottaa, että lehdistötilaisuus voi lähteä ennakoimattomille urille. Silloin Trump sanoi Venäjän presidentin Vladimir Putinin kuullen, että uskoo vaalivaikuttamissyytöksissä enemmän Putinia kuin omia tiedusteluviranomaisiaan.

Niinistö tiesi, että Trumpia virkasyytettä kohti vievät tiedot Ukrainan presidentin kanssa käydystä puhelinkeskustelusta nousisivat lehdistötilaisuuden uutisanniksi sekä Yhdysvalloissa että muualla maailmassa. Trumpin kongressiin, demokraatteihin ja lehdistöön kohdistama syyttely ja nimittely yllätti silti monet tarkkailijat.

Niinistölle oli varattu sivusta seuraajan osa Trumpin höykyttäessä mediaa ja poliittisia vastustajiaan.

Niinistö veti roolinsa tyylikkäästi läpi. Hänen viestinsä demokratian arvosta ja arvokkuudesta osui, mutta ei välttämättä uponnut Trumpiin ja hänen taustajoukkoihinsa. Ero suurvallan kollegaan, joka pitää demokraattisen maan riippumatonta mediaa kansanvihollisena, oli valovuoden mittainen.

Vierailu osui ajankohtaan, jossa Trump on pahemmissa vaikeuksissa kuin koskaan virkakautensa aikana. Presidentinvaalien läheisyys korostaa Yhdysvaltain sisäpolitiikan jännitteitä. Toki Ukraina- ja Venäjä-tutkinnoissa on juridiikan ohella myös politiikkaa.

Presidenttien tapaamisessa julkiset ja kahdenkeskiset osuudet ovat kaksi eri asiaa. Se, mitä pari tuntia kestäneissä neuvotteluissa puhuttiin, on Suomen kannalta Trump-show'ta tärkeämpää. Jälkimmäisissä Trumpillakin oli kuunteluvuoro.

Niinistön vierailulla juhlistettiin Suomen ja Yhdysvaltain sata vuotta sitten solmimia diplomaattisuhteita. Juhlia sopi viettää hyvillä mielin, sillä kahdenvälisissä suhteissa ei ole suuria säröjä. Yhteydenpito valtionpäämiestasolla on tiiviimpää kuin aikoihin – turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta yhteistyötä puhumattakaan.

Suomessakin arvostellaan Trumpin hyökkäyksiä poliittisia vastustajiaan, oikeuslaitosta ja mediaa vastaan. Yhdysvallat on kuitenkin enemmän kuin presidentti Trump.

Säröjä suhteisiin tulee EU:n ja monenkeskisten järjestöjen kautta. Yhdysvaltain sitoutumisen aste Eurooppaan ja sen arvoihin askarruttaa. Vielä enemmän askarruttaa tullipolitiikka ja kauppasodan virittely. Niillä on heijastusvaikutuksensa myös suomalaisten arkeen.