Yksi lenkki lisää synkkään ketjuun

Kaksikymmentä vuotta sitten Raumanmeren yläasteella kaksi oppilasta kuoli, kun koulupoika ampui luokkatovereitaan. Jokelan koulusurmissa 2007 kuolleita oli yhdeksän ampuja itse mukaan lukien. Marraskuussa 2008 Kauhajoella uhreja oli kymmenen, ampuja itse oli 11. Yksittäisiä kouluihin liittyviä henkirikoksia on listattu puolisen tusinaa.

Traagisten tapahtumien ketjuun tuli tiistaina uusi lenkki. Kuopiossa Savon ammattiopiston tiloissa kuoli yksi ja loukkaantui kymmenen henkilöä. Poliisin kuvauksen mukaan 1994 syntynyt mies kävi sapelityyppisellä teräaseella oppilastoveriensa kimppuun Hermanin kauppakeskuksessa sijaitsevissa ammattiopiston tiloissa. Poliisin aseella pysäyttämä ampuja oli yksi loukkaantuneista.

Väkivallanteossa oli aineksia vieläkin vakavampiin seurauksiin. Tekijä sytytti tulipalon, joka sammutettiin välittömästi. Polttopulloihin liittyviä tarvikkeita löytyi tekijän asunnosta. Miehellä oli mukanaan myös ilma-ase.

Tälläkin kertaa ilmassa leijuu tuoreeltaan vastaamattomia kysymyksiä, epäuskoisuutta, epätoivoa ja pelkoa oppilaitosten turvallisuudesta. Mikä sai nuoren miehen raiteiltaan? Ovatko aikaisemmat kouluampumiset ja kansainväliset esimerkit toimineet yllykkeenä? Olisiko teko ollut jotenkin estettävissä? Vastausten aika tulee myöhemmin.

Päällimmäinen tunne niin Kuopiossa kuin muuallakin on suru ja myötätunto uhreista ja heidän omaisistaan. Oppilaille ja henkilökunnalle on järjestetty kriisiapua. Sitä on syytä hyödyntää.

Väkivallanteon tekijää on ensimmäisten kommenttien perusteella kuvattu hiljaiseksi ja syrjään vetäytyväksi ammattiopiston oppilaaksi, jolla ei ole minkäänlaista rikollista menneisyyttä. Väkivallan mahdollisuutta on tämänkaltaisissa tapauksissa erittäin hankalaa tunnistaa.

Edellisten kouluampumisten jälkeen oppilaitoksissa on tehty valmiussuunnitelmia vastaavien tapauksen varalle. Paljon on tehty ja varmasti paljon vielä voidaan tehdä, mutta sellaisia suunnitelmia, joilla väkivallanteot voitaisiin kokonaan estää, ei ole olemassa. Avoimen pohjoismaisen yhteiskunnan rajat tulevat jossakin vastaan.

Kouluampumisiin ei Suomessa ole totuttu eikä turruttu. Niiden välttämiseksi kaikki mahdollinen on tehtävä terveydenhuollossa, kouluissa, kotona ja kaikissa sosiaalisissa ympäristöissä. Suomi on edelleen maailman turvallisimpia maita niin koululaisille, opiskelijoille, opettajille kuin kaikille muillekin.

Kuten Turun taannoisessa terrori-iskussa, viranomaisten toiminta oli jälleen esimerkillistä. Poliisi oli hälytyksen saatuaan paikalla kahdeksassa minuutissa. Myös terveydenhuollon valmiudet uhrien auttamiseksi olivat kohdallaan.