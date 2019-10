Ammattikoulutuksen ongelmiin reagoitava

Ammatillisen koulutuksen määrärahaleikkaukset ovat vähentäneet lähiopetusta tavalla, joka on heijastunut oppilaitosten ulkopuolelle. Yrityksiin on saapunut työharjoitteluun opiskelijoita, joilta puuttuvat alan keskeiset perustaidot. Kun ammattikoulutuksen perusrahoitusta leikattiin edellisellä hallituskaudella 190 miljoonalla eurolla, monissa ammattikouluissa vähennettiin opettajien tunteja eli lähiopetusta.

Tilannetta on sekoittanut samanaikainen ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka tavoitteena oli vastata aiempaa paremmin nykypäivän työelämän tarpeisiin.

Yrityksissä kuitenkin koetaan, että osa perusopetuksesta on nyt sysätty oppilaitoksista harjoittelupaikkoja tarjoaviin yrityksiin. Huolestuneita kannanottoja harjoittelijoiden heikentyneestä osaamisesta on kuultu sekä rakennusalan että vaatetusalan yrittäjiltä myös Turussa (TS 13.9. ja 15.9.).

Yrittäjien mukaan ammatti­koulutuksessa jotakin on mennyt pahasti vikaan. Turkulaisten vaatetusalan yrittäjien mukaan opiskelijoiden osaaminen on parin viime vuoden aikana romahtanut. Rakennusalalla arvioidaan, että harjoittelijoiden ja vastavalmistuneiden talonrakentajien keskimääräinen laatu on heikentynyt. Sekä vaatetus- että rakennusalalla nähdään taustalla myös yhteiskunnallinen muutos; käsillä tekemisen merkitys on jatkuvasti vähentynyt.

Vaikka tarkoitus oli kehittää opetusta nopeaa tahtia muuttuvaa työelämää varten, kriittisimmät työnantajat kokevat joutuneensa työharjoitteluohjauksen sijaan ilmaisiksi opettajiksi. Ongelmia on syntynyt, kun harjoitteluun tuleva nuori ei hallitse edes perusasioita: vaatetusopiskelija ei osaa ommella suoraa saumaa, ja alan perussanasto on hukassa. Osa rakennusalan yrittäjistä pitää koulutusuudistuksen suurimpana ongelmana työsalituntien liian kovaa leikkausta. Samoja huolia, joita myös opiskelijat ovat aiemmin tuoneet esille.

Opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson (vas) myöntää kentän moitteet vakaviksi. Ministeri näkee ongelman taustalla kahden edellisen hallituskauden määrärahaleikkaukset, mutta lupaa ensi vuonna kattavaa arviota ammatillisen koulutuksen uudistuksen onnistumisesta.

Nykyhallitus on osoittanut ammatilliseen koulutukseen opettajien ja ohjaajien lisäpalkkaamiseen tälle vuodelle 20 miljoonaa euroa ja 80 miljoonaa euroa ensi vuodelle, minkä toivotaan korjaavan tilannetta jossain määrin.

Määrärahojen vähentäminen sen enempää kuin hyvää tarkoittava uudistuskaan eivät voi siirtää opetusvastuuta ammattikouluista työpaikoille.

Uhkana on, että tarpeelliset harjoittelupaikat yrityksissä katoavat. Se olisi haitallista sekä opiskelijoiden että työelämän kannalta.