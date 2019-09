Hyvä sato pudottaa viljan hintaa

Peltoviljely on paitsi säiden myös markkinatalouden armoilla. Otolliset säät tuottavat runsaan sadon, mikä näkyy alhaisina hintoina. Ja päinvastoin.

Viime syksynä laareihin kertyi poikkeuksellisen kuivan kesän jäljiltä viljaa vähemmän kuin kertaakaan tällä vuosituhannella. Luonnonvarakeskuksen Luken laskelmien mukaan viljasato oli 2,7 miljardia kiloa. Tämä oli noin 20 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, joka sekin oli huono satovuosi runsaiden sateiden takia. Kun myös muualla Euroopassa viljaa puitiin viime vuonna tavanomaista vähemmän, myllyt ja rehutehtaat joutuivat maksamaan raaka-aineestaan korkeaa hintaa.

Tammikuussa 2018 vehnän hinta oli Luken tilastossa 160 euroa tonnilta. Vuotta myöhemmin hinnaksi kirjattiin 220 euroa. Viime viikolla vehnästä maksettiin Vilja-alan yhteistyöryhmän seurannan mukaan noin 140–150 euroa tonnilta. Muidenkin viljojen hinnat ovat tuntuvasti alentuneet.

Hintojen lasku ei näy kaikkien viljelijöiden kukkarossa yhtä paljon. Riskien hallintaan pyrkineet tekivät osasta satoa teollisuuden kanssa kaupat jo kylvöaikaan, jolloin hinnat olivat vielä korkealla (TS 25.9.). Järjestely oli viljelijän kannalta sikäli turvallinen, että olisi ollut melkoinen yllätys, jos sadon määrä olisi viime vuodestakin pudonnut ja sitä kautta hinnat yhä nousseet kevään noteerauksista.

Elintarviketeollisuus iloitsee kuluttajien suosioon nousseen kauran hyvästä sadosta. Sitä puitiin noin miljoona kiloa, joten viljelijöiltä kauraa saa nyt kohtalaisen halvalla raaka-aineeksi tuotteisiin, joita kuluttajat ostavat hintaan takertumatta.

Vuosi sitten viljelijä sai kauratonnista jopa 225 euroa, kun viime viikolla yleisin tarjous oli 138 euroa. On silti väärin puhua hintaromahduksesta, pikemminkin hintatason normalisoitumisesta. Kaura on Suomen oloissa helppo viljeltävä, joten sen viljelyn jatkuminen runsaana on varmaa.

Toisin on rukiin laita. Meillä on parinkymmenen vuoden ajan kovin usein yli puolet leipomoiden rukiista tuotu ulkomailta, lähinnä Saksasta ja Puolasta. Välissä on ollut muutamia vuosia, että on oltu lähellä omavaraisuutta. Viime syksynä ruista kylvettiin yli 40 000 hehtaarin alalle, ja sitä arvioitiin puitavan noin 160 miljoonaa kiloa. Kotimainen tarve on vuosittain noin 100 miljoonaa kiloa.

Alustavien tietojen mukaan rukiin kylvöala jäi tänä syksynä viime vuotta pienemmäksi. Rukiin viljely vaatii hyvää ammattitaitoa, joten sen tilalle moni kylvää mieluummin jotain muuta.

Kotimaista ruista riittää kuitenkin varmasti vielä ensi vuodeksi, vaikka seuraava sato jäisi hyvinkin pieneksi.

Kun rukiin hinta tänä syksynä laskee, hätäisimmät luulevat, että leipä halpenee. Normaali käytäntö on, että raaka-aineen halpeneminen vain vähentää lopputuotteen hinnan korotuspaineita.