Virkasyytteen uhka kampittaa Trumpia

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump yllätti jopa itsensä voitettuaan republikaanien esivaalit ja lopulta demokraattien Hillary Clintonin varsinaisissa vaaleissa marraskuussa 2016.

Koko presidenttikauden ilmassa on leijunut virkasyytteen uhka. Venäjän osuutta Trumpin kampanjan tukemisessa ja Clintonin mustamaalaamisessa on selvitelty pitkään. Tutkinnassa on selvinnyt erikoisia yhteyksiä Trumpin, hänen lähipiirinsä ja Venäjän välillä. Virkasyytteen ajamisen kynnys ei kuitenkaan ole toistaiseksi ylittynyt.

Tieto Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin parin kuukauden takaisesta puhelinkeskustelusta muutti tilanteen. Ilmiantajan mukaan Trump painosti puhelinkeskustelussa Zelenskyä ottamaan selvää entisen varapresidentin Joe Bidenin ja tämän pojan Hunter Bidenin toimista ukrainalaisessa kaasuyhtiössä.

Trumpin väitetään jatkaneen Ukrainalle myönnetyn 360 miljoonan euron apupaketin jäädytystä, jotta selvitystyö Bideneista etenisi. Joe Bidenia pidetään Trumpin todennäköisimpänä vastaehdokkaana 2020 presidentinvaaleissa.

Virkasyytteen ajaminen on kaksiteräinen miekka. Se voi tuoda päivänvaloon Trumpin toimintaa vähintäänkin harmaalla alueella ja kohottaa demokraattien profiilia. Toisaalta se voi entisestään tiivistää Trumpin takana olevia republikaaneja ja luoda uutta taistelutahtoa.

Kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ydinryhmineen on tähän asti kieltäytynyt virkarikostutkinnan aloittamisesta, vaikka erilaisia selvityksiä Trumpin toimista on meneillään monella tasolla.

Tapaus Biden on kuitenkin saanut Pelosin uusiin ajatuksiin. Edustajainhuoneen komiteat aloittavat tutkinnan virkasyytteen pohjaksi. Pelosin mukaan Trump on käyttänyt virka-asemaansa omaksi edukseen ensi vuoden vaaleja varten ja toiminut vastoin valaansa ja Yhdysvaltain etuja.

Virkasyytteen nostamiseen tarvitaan edustajainhuoneen enemmistön tuki. Siihen demokraateilla on täydet mahdollisuudet. Tuomitseminen edellyttäisi ylähuoneen eli senaatin kahden kolmasosan enemmistöä. Sellaisen hankkiminen republikaanien hallitsemalta senaatilta vaikuttaa erittäin epätodennäköiseltä.

Virkasyytteen ajaminen on demokraateilta politiikkaa. Demokraatit haluavat kampittaa Trumpin vaalikampanjaa, joka tällä hetkellä näyttää olevan ainakin lievässä myötätuulessa – kiitos demokraattien rivien hajanaisuuden. Toki syytteen ajamisella on myös moraaliset ja juridiset perusteensa. Ilmiantajan, kuka hän lieneekin, todistus on avainasemassa.

Joka tapauksessa valtakunnanoikeudella uhkaaminen voi tehdä Trumpin mahdollisesta toisesta kaudesta painajaisen. Virkasyytteen uhka kantaa vaalien yli.