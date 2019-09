Rauman telakan tulevaisuus varmentui

Hallitus päätti torstaina rakennuttaa Puolustusvoimille neljä korvettia eli merivoimien sotalaivaa. Pohjanmaa-luokan korvetit rakentaa Rauma Marine Constructions (RMC), ja aluksien taistelujärjestelmät toimittaa ruotsalainen Saab. Korvetit rakennetaan Raumalla vuosina 2022–2026 ja ne ovat palveluskäytössä vuodesta 2028 lähtien.

Yli sata metriä pitkien alusten hinnaksi tulee yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rauman telakan osuus kauppahinnasta on noin 650 miljoonaa euroa, kun Saabin taistelujärjestelmien hinta on noin 410 miljoonaa euroa.

Tilauksen varmistuminen on otettu Rauman seudulla ymmärrettävästi iloisena vastaan. Korvettien rakentaminen tuo uutta työtä paikkakunnalle vuosiksi eteenpäin. RMC on arvioinut, että Laivue 2020 -nimellä kulkevan hankkeen työllisyysvaikutus on projektin koko osalta noin 3 600 henkilötyövuotta.

Sopimuksen saaminen oli Rauman telakalle valtava ponnistus, vaikka sillä ei varsinaisia kilpailijoita ollutkaan. Sotalaivat oli päätetty huoltovarmuus- ja työllisyyssyistä rakentaa Suomessa, eikä muita mahdollisia rakentajia ole ollut tarjolla. Turun telakkaa rakentaminen ei kiinnostanut ja Helsingin telakka on venäläisomistuksessa.

Neuvotteluja venytti ja puolustushallinnolle ongelmia aiheutti Rauma Marine Constructions -yhtiön pieni koko. Vasta 2014 perustettu RMC on varsinaisesti noin 120 työntekijän rakennuttajaorganisaatio ja puolustushallinto käytti paljon vaivaa tarkistaakseen, että RMC kykenee selviytymään velvoitteistaan.

Korvettien rakentamisen lisäksi huoltovarmuus on keskeinen osa tilauspäätöstä. Laivue 2020 -hanke ei pääty siihen, kun neljäs laiva aikanaan valmistuu Rauman telakalla. Sotalaivoja pitää myös huoltaa. Noin 15 vuoden käytön jälkeen tarvittaneen peruskorjausta, jossa muun muassa asejärjestelmiä uusitaan. Tarkoitus on, että alukset ovat käytössä 2060-luvulle saakka.

Rauman seudulle korvettitilaus on tervetullut piristysruiske metsäteollisuudesta tulleiden huonojen uutisten jälkeen. Se tuo myös uusia työpaikkoja tilanteessa, jossa Olkiluodon ydinvoimalatyömaa vähitellen hiljenee, kun kolmosreaktori vihdoin valmistuu.

Talouden käänteet voivat olla nopeita. Turun ja Rauman telakat omistanut korealainen STX Finland ilmoitti syyskuussa vuonna 2013 lopettavansa Rauman telakan ja samalla irtisanovansa noin 600 työntekijää.

Nyt kuusi vuotta myöhemmin Rauman telakan tilanne näyttää erittäin hyvältä. Rauma valmistaa Turun telakalla rakennettaviin risteilijöihin lohkoja. Puolustusvoimien korvettien lisäksi telakalla on tilauskannassa yksi alus Tallinkille, ja viime maanantaina Rauman telakalla juhlittiin Wasalinelle rakennettavan RoPax-aluksen kölinlaskua.