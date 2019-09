Ympäristö unohtui dieselpäätöksessä

Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitus julisti toimeen ryhtyessään, että se haluaa puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Budjettiriihen päätösten valossa tämä tavoite ei ole ainakaan tällä hetkellä päällimmäisenä hallituksen asialistalla.

Hallitus päätti budjettiriihessä poistaa parafiinisen dieselin kevyemmän verokohtelun. Epäselvää tällä hetkellä on, koskeeko päätös sekä fossiilisista että uusiutuvista raaka-aineista valmistettua parafiinista dieseliä. Jos päätös koskee molempia laatuja, valtio saa lisätuloja 120–150 miljoonaa euroa.

Dieselpäätöstä valmisteli elinkeinoministeri Katri Kulmunin (kesk) asettama valtiosihteerityöryhmä yritystukien vähentämiseksi. Huomionarvoista on, ettei työryhmä puuttunut turpeen normaalia alempaan verokantaan. Siihen tarttumalla valtio olisi kerännyt jopa isommat lisätulot, ja päätös olisi ollut ympäristön kannalta perustellumpi.

Hallitus on puolustellut parafiinisen dieselin veroedun poistoa sillä, että autojen päästöjen puhdistusteknologia on viime vuosina kehittynyt merkittävästi. Sen vuoksi alempaa verokantaa ei enää tarvita. Nykyaikaisella katalysaattorilla ja Euro 6 -päästönormit täyttävällä dieselmoottorisella ajoneuvolla esimerkiksi pienhiukkaspäästöt eivät enää ole ongelma.

Tämä on kuitenkin vain osa totuudesta. Pulmia syntyy siitä, että Suomessa ajetaan vanhoilla autoilla. Käytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen ikä on 12 vuotta ja kuorma-autojenkin 13,6 vuotta. Esimerkiksi käytössä olevista noin 750 000 dieselhenkilöautosta noin 600 000 on niin vanhoja, ettei niissä ole typpioksidipäästöjä vähentäviä katalysaattoreita AdBlue-järjestelmistä puhumattakaan.

Parafiininen diesel eroaa perinteisestä dieselistä siten, että se palaa vanhassakin moottorissa täydellisemmin. Täydellisempi palaminen tarkoittaa, että moottorin pakokaasut ovat puhtaampia ja esimerkiksi pienhiukkaspäästöjä on vähemmän.

Parafiinisen dieselöljyn kevyempää verokohtelua perusteltiin kahdeksan vuotta sitten ympäristösyillä. Samalla polttoaineverotuksen painopiste siirtyi hiilidioksidiveroon, kun aiemmin valtio verotti polttoaineen energiasisältöä.

Suomessa myytävä uusiutuva diesel on lähes kauttaaltaan parafiinista. Kun parafiinisen dieselöljyn kevyempi verokohtelu poistetaan, uusiutuvan dieselin hinta vääjäämättä nousee. Samalla tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämisestä etääntyvät.

Liikenteen verojen nostaminen on helppo tapa tilkitä menojen kasvusta paisunutta valtion budjettia. Hallituksen dieselratkaisun perusteet voi kuitenkin tällä kertaa kyseenalaistaa.