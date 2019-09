Työllisyystoimet askarruttavat yhä

Kolme ja puoli kuukautta sitten ohjelmansa julkistanutta Antti Rinteen (sd) hallitusta voi toistaiseksi pitää sanansa mittaisena.

Ohjelmassa luvattiin panostaa koulutukseen, tuloerojen tasaamiseen, luonnonsuojeluun, kannustaviin työllisyystoimiin ja pienimpiin eläkkeisiin ja etuuksiin. Tuloja luvattiin kerätä haittaveroista, yritystukien ja verovähennysten karsimisesta ja lainaamalla.

Kaikki elementit löytyvät budjettiriihen läpäisseestä esityksestä – jos eivät täysimääräisinä, niin ainakin pitkälti kirjattuina.

Korkeakoulut saavat 60 miljoonan euron lisäyksen perusrahoitukseensa heti ensi vuodesta alkaen. Lisää rahaa saavat myös ammattikoulut, lukiot ja esiopetus. Pienimpien tuloluokkien ansiotuloverotusta kevennetään, solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan ja luonnonsuojeluun myönnetään sata miljoonaa euroa uutta rahaa. Tupakan, alkoholin, virvoitusjuomien ja liikennepolttoaineiden verotus kiristyy.

Hallituksen budjettiesityksessä on menolisäyksiä runsaan miljoonan euron verran. Osa niistä on pysyviä, osa kertaluonteisia. Budjetti on kaksi miljardia euroa alijäämäinen.

Sanansa pitäminen on hyve. Aika näyttää, kuinka hyvin hallitus kykenee pitämään menolisäyksistään kiinni. Menojen rahoitus on sidottu siihen, että työllisyysaste nousee vaalikauden lopuksi 75 prosenttiin, veroja kertyy lisää ja työttömyysmenot pienenevät.

Kauppasodan uhka, brexit, kansainväliset kriisit ja suhdanteiden heikkeneminen kasaavat tavoitteen ylle mustia pilviä. Ennustelaitokset yksi toisensa jälkeen ovat heikentäneet arvioitaan tämän ja ensi vuoden kasvusta. Vetoapua maailmalta ei ole luvassa.

Hallituspuolueiden ykkösministerit jakoivat tunnustusta toisilleen ja budjettisovulle. Vain valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) puheet ja olemus viestivät varauksellisuudesta. Lintilä muistutti taas kerran, ettei voi syntyä tilannetta, jossa menolisäykset toteutuvat mutta työllisyystavoite ei.

Työllisyystavoitetta puntaroidaan taas lokakuussa. Silloin työmarkkinajärjestöjen työryhmät tuovat hallituksen iltakouluun esityksensä, joilla 60 000 uuden työllisen tavoite 2023 mennessä toteutuu.

Toistaiseksi hallitus on turvautumassa varovaisiin keinoihin, kuten työvoimapalveluiden parantamiseen ja valtion tarjoamaan palkkatukeen yrityksille. Niin sanotun aktiivimallin leikkuri poistetaan ensi vuoden alusta alkaen. Investointivajetta yritetään kuroa kiinni uusilla poisto-oikeuksilla, verovähennyksillä ja byrokratiaa purkamalla.

Kevään kehysriiheen mennessä tarvitaan jo tehokkaampia ja mitattavissa olevia uusia työllistämiskeinoja. Tässä vaiheessa työllisyystavoite on vasta hyvien pyrkimysten varassa.