Jemenin kriisi heijastuu laajalle

Lauantaiset lennokkihyökkäykset maailman suurimpaan öljyntuotantokeskukseen Saudi-Arabian Abqaiqissa ovat herättäneet levottomuutta niin maailmankaupassa, öljyteollisuudessa kuin Lähi-idän tulenarassa ulko- ja turvallisuustilanteessakin.

Lennokki-iskut valtiollisen Aramcon tuotantolaitoksiin saivat aikaan merkittävää tuhoa. Ensimmäisten tietojen mukaan tuotantomenetykset olisivat 5,7 miljoonaa barrelia päivässä eli noin viisi prosenttia koko maailman kysynnästä. Maanantain mittaan kuului myös varovaisempia arvioita. Vahinkojen kokonaisuuden arviointi vie aikaa.

Maanantaina markkinoiden avauduttua raakaöljyn tynnyrihinta pomppasi yli 70 dollariin. Myöhemmin hinta tasaantui noin 66 dollarin tienoille. Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian lupaukset varmuusvarastojensa avaamisesta rauhoittivat markkinoita.

Iskujen tekijöiksi ilmoittautuivat Saudi-Arabian eteläisen naapurin Jemenin huthi-kapinalliset. Saudi-Arabia on osallistunut sotavoimallaan huthien kapinan kukistamiseen.

Lennokkien käyttäminen maailman suurimman öljyntuotantokeskuksen lamauttamiseen paljasti samalla vauraan ja sotilasmenoihin kymmeniä miljardeja euroja vuosittain käyttävän maan haavoittuvuuden. Yhdysvallat on käyttänyt lennokkeja muun muassa Afganistanissa.

Nyt kalustoa, jolta on hankala kokonaan suojautua, näyttäisi olevan käytössä myös kapinallisryhmillä. Huoli vastaavanlaisten toimien yleistymisestä on otettava tosissaan.

Kokonaan toinen asia on, onko iskujen toteuttajana ollut Jemenin kapinallisryhmä. Yhdysvallat on syyttänyt iskuista Irania, joka tukee huthien kapinaa Jemenin hallintoa vastaan. Iran on avustanut huthien kouluttamisessa ja varustamisessa, todennäköisesti myös lennokkiteknologiassa.

Jemen on Lähi-idän mitassakin epävakaimpia valtioita. Maassa on humanitaarinen kriisi. Vuosikymmeniä kytenyt konflikti puhkesi sisällissodaksi vuonna 2014, kun Iranin tukemat huthit hyökkäsivät pääkaupunkiin Sanaan.

Kyse on shiiojen ja sunnien vastakkainasettelun ja Iranin ja Saudi-Arabian reviirien valtapyrkimysten ohella monimutkaisesta kokonaisuudesta, johon terroristijärjestöt ovat tuoneet oman ulottuvuutensa. Ilman Iranin ja Saudi-Arabian suhteiden tervehdyttämistä kriisiin ei ole toivetta ratkaisusta.

Maailmantaloudelle iskut öljyteollisuuden ytimeen tulevat huonoon aikaan. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan ja brexitin jatkeeksi uusia epävakaustekijöitä ei todellakaan tarvittaisi.

Yhdysvaltain toimet öljytoimitusten tukemiseksi osoittavat, että kriisi osuu myös poliittisesti arkaan aikaan. Presidentinvaaleihin valmistautuvassa maassa maailmantalouden synkät pilvet varjostavat nykyhallinnon jatkomahdollisuuksia.