Kuntatalous vakaammalle pohjalle

Suomi pääsi finanssi- ja eurokriisin jälkeiseen nousuun jälkijunassa. Vuodesta 2015 lähtien bruttokansantuote on kuitenkin kasvanut – aluksi hennosti, parhaimmillaan kolmen prosentin vauhtia. Valtiovarainministeriö arvioi, että vielä tänä vuonna talous kasvaa puolentoista prosentin verran. Ensi vuonna tahti hiipuu prosentin tuntumaan.

Bruttokansantuotteen, työllisyyden ja palkkasumman kasvu ei kuitenkaan ole näkynyt kuntataloudessa harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaksi kolmesta Manner-Suomen kunnasta teki viime vuonna alijäämäisen tuloksen. Tuntuvasta ylijäämästä pääsi nauttimaan vain pääkaupunkiseutu. Helsinki oli omassa sarjassaan (TS 9.9.).

Alijäämäisten kaupunkien kärkikolmikko oli hämmentävä: Tampere, Turku ja Oulu. Kyseessä ovat pääkaupunkiseudun ohella Suomen vetovoimaisimmat kasvukeskukset.

Kuntatalouden murheiden ennakoidaan jatkuvan. Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina (kesk) arvioi, että alijäämäkuntia on nyt viime vuotta enemmän. Kuntaliiton hallituksessa vuosikymmenen vaikuttanut Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen (sd) pitää tilannetta poikkeuksellisena. Aiemmin hyvin toteutuneisiin verotuloennusteisiin ei ole luottamista.

Kuntien talousahdingon syyt ovat sekä teknisiä että rakenteellisia. Valtionosuusjärjestelmää on tiukennettu, tuloverorekisteri on muuttanut kunnallisveron tilitysrytmiä ja verokorttimuutoksilla on ollut vaikutuksensa kertymiin. Vaikutuksensa on ollut silläkin, että kiky-sopimuksen mukaisia palkansaajamaksujen korotuksia on kompensoitu verovähennyksillä.

Korhosen laskelmien mukaan veromuutosten yhteisvaikutus on Raisiossa veroprosenttiyksikön verran eli noin neljä miljoonaa euroa. Turussa puhuttaisiin jo 25 miljoonasta.

Ensi vuoden budjettien laadinta on epävarmoilla verotuloennusteilla vaikeaa. Jos parina vuotena koettu meno jatkuu, kunnat joutuvat korottamaan veroprosenttejaan, leikkaamaan palveluista tai tekemään muita säästöohjelmia.

Teknisenä apuna voisi toimia se, että ensi vuodelle muutosten takia siirtyviä verokertymiä voisi siirtää jo tämän vuoden tilinpäätökseen. Suurempia ja rakenteellisia ongelmia se ei ratkaise.

Kunnat ja valtio ovat niiden rahoittajien näkökulmasta samaa julkista taloutta. Valtion ja kuntien suhteesta riittää silti kannunvalantaa hallitusohjelma hallitusohjelmalta ja budjetti budjetilta. Hallitus lupaa korvata sopimansa veromuutokset kunnille, mutta yhtälö jää kerta toisensa jälkeen vajaaksi. Kuntienkin taloudenpidossa on yhä kehittämisen varaa.

Valtion ja kuntien välinen tehtäväjako ja rahoitus tulisi saada kestävälle ja ennustettavalle tolalle. Sote-ratkaisusta olisi hyvä aloittaa.