Kulmunin urakkaa ei käy kateeksi

Elinkeinoministeri Katri Kulmunin ja puolustusministeri Antti Kaikkosen kamppailu keskustan puheenjohtajuudesta päätyi odotettua aavistuksen selvemmin Kulmunin voittoon.

Kulmunin johdolla keskusta pyrkii takaisin suurimman puolueen paikalle ja pääministeripuolueeksi kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Tehtävän vaikeusaste on korkea. Huhtikuun eduskuntavaaleissa keskusta jäi neljänneksi 13,8 prosentin kannatuksella. Lukema on huonoin sitten vuoden 1917. Tuoreimmat mittaukset viittaavat alamäen jatkumiseen.

Puolueen menestys on harvoin kiinni yksin puheenjohtajasta. Tosin aika moni on ollut valmis osoittamaan sormella ex-pääministeri Juha Sipilää kevään rökäletappiosta. Sipilän hallituksen aikana talous ja työllisyys nousivat kohisten. Julkinen velkaantuminen taittui. Äänestäjiä Sipilän markkinavetoinen politiikka ei kuitenkaan vakuuttanut. Sote- ja maakuntauudistuskin jäi syntymättä.

Sipilälle selkänsä kääntäneissä on paljon niitä, jotka olivat tekemässä hänestä edellisten vaalien alla messiasta. Poliitikon suosion puoliintumisaika on lyhyt.

Kannatuksen nostamisessa tarvitaan koko puoluejohtoa, eduskuntaryhmää ja kenttäorganisaatiota. Sen verran kipakaksi puheenjohtajataisto sisäpiireissä viime metreillä meni, että rivien kokoamisessa on työtä.

Puheenjohtaja antaa puolueelleen kasvot ja on päällimmäisessä vastuussa menestyksestä.

Kulmuni on 32-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri, hallituksen elinkeinoministeri ja entinen varapuheenjohtaja. Nuoresta iästään huolimatta hänellä on runsaasti poliittista kokemuksesta niin paikalliselta kuin valtakunnalliselta tasolta. Hän on kielitaitoinen, sujuvasanainen ja tuntuu vetoavan kenttään. Lappilaisuus ei ole ainakaan haitaksi.

Merkittäviä poliittisia linjaeroja ei pääehdokkailla ollut. Molemmat vetoavat myös puolueen liberaaliin ja kaupunkilaiseen siipeen. Lähitulevaisuus näyttää, onko se etu vai haitta suhteessa esimerkiksi perussuomalaisiin.

Puheenjohtajakampanjoissa puhutaan kauniisti, miten kenttää pitää enemmän kuulla. Vähemmälle huomiolle jää puheenjohtajan oma viesti, minkälaista politiikkaa pitää tehdä.

Kentän paremmalle kuulemiselle voi tällä kertaa olla tilausta. Sipilän malli toi suosiota oppositiossa, muttei enää hallituksessa.

Kulmuni ei ole ainakaan heti ottamassa itselleen valtiovarainministerin salkkua. Ratkaisussa on kaksi puolta. Jalkatyö voi elinkeinoministeriltä onnistua paremmin. Valtiovarainministeri joutuu tekemään päätöksiä, joka voivat kentällä kismittää.

Vaarana on jäädä huomiossa valtiovarainministerin varjoon. Mika Lintilän arvostus on ollut nousussa. Eikä se ollut alhaalla edellisen hallituksen aikanakaan.