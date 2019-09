Veikkauksen jakovara vähenee

Veikkauksen uudistukset ovat odotettuja. Samoin ovat niitä koskevat reaktiot. Veikkaus vastaa saamaansa kritiikkiin, mutta aiheuttaa samalla uhan, että peliyhtiön tuottojen varassa elävät järjestöt joutuvat vakaviin vaikeuksiin. Ennen vanhaan tilannetta kuvattiin sanomalla, että suo siellä, vetelä täällä.

Torstaina saatiin kuulla, että Veikkaus luopuu lähivuosina tuhansista rahapeliautomaateista ja vähentää tuntuvasti rahapelien mainontaa. Kaupoista ja kioskeista poistetaan alustavan suunnitelman perusteella 3 000 automaattia eli vajaa kuudennes kaikista hajasijoitetuista automaateista. Ratkaisuna peliongelmaisten tilanteeseen järjestely vaikuttaa kosmeettiselta.

Veikkaus joutuu parin vuoden kuluessa muuttamaan kaikki peliautomaatit sellaisiksi, että pelaaminen edellyttää tunnistautumista. Vielä ei tiedetä, miten tunnistaumispakkoa hyödynnetään ongelmapelaamisen hallintaan. Vaarana on, että tunnistautumistiedot vuotavat esimerkiksi markkinointikäyttöön.

Veikkaus ei osaa kertoa, kuinka paljon pelaamisen vähentäminen näkyy peliyhtiön tuloissa. Yhtiö on arvioinut tunnistaumisen johtavan tuottojen vähenemiseen vuositasolla noin 100–150 miljoonaa euroa. Sen lisäksi tulevat automaattien poistamisesta aiheutuva tulojen menetykset.

Tänä vuonna Veikkaus on tulouttanut valtiolle liki 1,1 miljardia euroa. Siitä noin 563 miljoonaa euroa jaetaan opetusministeriön kautta kulttuurille, tieteelle, taiteelle sekä urheilu- ja liikuntajärjestöille. Sosiaali- ja terveysministeriön kautta jaetaan noin 494 miljoonaa euroa lapsi-, perhe- ja nuorisotyöhön (TS 6.9.).

Veikkauksen suurien muutosten yhteydessä on ratkaistava, miten rahapelien tuoton vähenemisen seurauksiin vastataan. Järjestöjen tulee valmistautua itsekin yhteiskunnan rahoituksen niukkenemiseen. Voi olla, että Veikkauksen muhkea jakovara on tuudittanut järjestöjä liian avokätiseen rahankäyttöön.

Neljän vuoden takaisen väestökyselyn mukaan Suomessa on noin 124 000 rahapeliongelmaista. Heidän osuutensa 15–74-vuotiaista on 3,3 prosenttia. On mielenkiintoista, miten Veikkaus valitsee paikat, joista automaatit poistetaan, jos tarkoitus on nimenomaan peliongelmien vähentäminen.

Täyttä varmuutta ei ole, väheneekö ongelmaisten määrä, kun Veikkaus rajoittaa heidän pelaamistaan. Vai menevätkö heidän rahansa vastedes ulkomaisten peliyhtiöiden kassaan.

Päivittäistavarakauppa ry. kiirehti tiedottamaan, että peliautomaattien karsinta saattaa johtaa pienten ruokakauppojen ja kioskien sulkemisiin. Kaupat ja kioskit tienaavat automaatin nettotuotosta 17 prosenttia. Todennäköisesti automaatit tuottavat parhaiten siellä, missä myös kauppa käy hyvin.