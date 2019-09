Postin hankala omistajaohjaus

Valtionyhtiöiden omistajaohjauksessa on murheensa. Tämän ovat saaneet hallitukset vuorollaan tuta. Samaan aikaan kun yhtiöille pitäisi taata vakaa asema kilpailluilla markkinoilla, valtio-omistaja eli käytännössä maan hallitus joutuu painimaan yhtiöiden johdon toimista seuraavien poliittisten riskien kanssa.

Pörssiyhtiöissä valtio-omistajan on helppo ja usein myös viisasta vetäytyä toimivan johdon ja yhtiön hallituksen selän taakse. Toisin on Postin kaltaisissa valtion sataprosenttisesti omistamissa yhtiöissä, joilla on myös julkisen palvelun tehtäviä.

Jo Jyrki Kataisen (kok) ja Juha Sipilän (kesk) hallitukset joutuivat hikoilemaan Postin muutospaineiden kanssa. Nyt on Antti Rinteen (sd) kokoonpanon vuoro.

Akuutiksi ongelmat tulivat, kun Posti siirsi pakettien lajittelijoita tytäryhtiöönsä ja samalla Teollisuusliiton työehtosopimuksen piiriin. Posti- ja logistiikka-alan työntekijäliiton PAU:n mukaan siirto olisi voinut merkitä 30–50 prosentin palkka-alea. PAU aloitti työtaistelutoimet Postin lajitteluyksiköissä.

Samalla keskusteluun nostettiin Postin toimitusjohtajan Heikki Malisen 46 000 euron kuukausipalkka. Tulospalkkiot nostivat vuosiansion likelle miljoonaa euroa.

Työtaistelut, työehtosopimuksen siirto ja vääntö johtajien palkoista saivat omistajaohjausministeri Sirpa Paateron (sd) puuttumaan asiaan.

Työtaistelut keskeytettiin, kun Paatero ilmoitti kiistaan otetusta aikalisästä. Johdon palkkoja ja palkkioita halutaan kohtuullistaa. Työehtosopimuksen siirtoa arvioidaan uudelleen. Myös Postin valtiolle tulouttamia osinkoja mietitään toiseen kertaan.

Sopeutumistuskaa kokevassa ja henkilöstösäästöjä hakevassa yhtiössä johdon ansioiden nousu ja palkitseminen on ollut erittäin höveliä. Yhtiön hallituksella on peiliin katsomisen paikka.

Omistajan puuttuminen palkitsemisiin on ymmärrettävää. Sen sijaan puuttumisessa työehtoneuvotteluihin on riskinsä. Poliitikot astuvat tontille, joka kuuluu työmarkkinaosapuolille sekä yrityksen johdolle ja hallitukselle.

Kymmenessä vuodessa Postin kuljettamien kirjeiden määrä on puolittunut. Samalla pakettikuljetusten määrä on kasvanut voimakkaasti. Yhtiö on saanut kilpailijoita niin kotimaasta kuin ulkomailta. Entiseen malliin ei voi jatkaa.

Posti on pystynyt hoitamaan julkisen palvelun velvoitteet liiketoimintansa tuloksella. Toivottavasti voi vastakin. Vihjaukset siitä, että Posti joutuisi jollakin aikavälillä luopumaan kirjeiden ja sanomalehtien jakelusta vaikuttavat pyrkimiseltä veronmaksajien kukkarolle. Toimivampiakin ratkaisuja jakelun varmistamisessa olisi – esimerkkinä paluu sanomalehtien arvonlisäveron nollakantaan.