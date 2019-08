Vankka luottamus EU:n hyötyihin

Suomi on kohta neljännesvuosisadan ajan ollut Euroopan unionin jäsen. Jos jäsenyyden alkuvuodet olivat seesteisiä, tämän vuosituhannen puolella turbulenssia on ollut sitäkin enemmän.

Syyskuun 11. päivän terrori-iskut 2001, Venäjän ja Kiinan nousu, Krimin ja Ukrainan konfliktit, euro- ja velkakriisi, terrori-iskut Euroopan sydämeen, arabikevät ja takatalvi, pakolaiskriisit, populismin nousu ja EU:n perusarvojen kyseenalaistaminen ovat mullistaneet maailmanpolitiikkaa.

Yhdysvallat on haastamassa monenkeskistä sopimista ja virittämässä kauppasotaa Kiinan kanssa. Britannia aikoo lähteä EU:sta lokakuun lopussa – tarvittaessa ilman sopimusta ja parlamenttia uhmaten. Listaa voisi jatkaa pitkään.

Britannian erohanke ei ole käynnistänyt dominoilmiötä, ei edes maissa, jotka kovimmin EU:ta moittivat. Unionin porstuassa sisäänpyrkijöitä edelleen riittää.

Vaikeuksista huolimatta EU:n suosio kestää. Tuoreimmissa mittauksissa se on jopa kasvanut.

Kevään eurobarometrissa 68 prosenttia eurooppalaisista pitää jäsenyyttä EU:ssa hyödyllisenä. Vastaajista 61 prosenttia pitää oman maansa jäsenyyttä hyvänä asiana. Korkeampia lukuja on mitattu viimeksi 1980-luvulla.

Euroalueella yhteisvaluutan kannatus on noussut 76 prosenttiin. Mittareiden mukaan epävarmuus EU:n hyödyistä ja haitoista on kuitenkin kaikissa jäsenmaissa lievästi kasvanut.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan selvityksen mukaan suomalaisista 56 prosenttia suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti ja 13 prosenttia kielteisesti. Neutraalisti vastanneita oli 29 prosenttia.

Palkansaajakeskusjärjestö Akava julkisti viime viikolla Oxford Economicsilla teettämän selvityksen jäsenyyden hyödyistä ja haitoista. Vaaka kallistui kiistattomasti edellisten puolelle.

Liki neljännesvuosisata jäsenyyden alkamisen jälkeen neutraali tapa suhtautua unioniin on perusteltu. EU on osa arkipäivää. Ei siihen tarvitse erikseen suhtautua.

Euroopan unionissa on paljon korjattavaa ja parantamisen varaa. Jos joku maa haluaa EU:sta erota, niin perussopimuksissa siihen on luotu menettely. Jäsenmailla on edelleen ylin valta. Jäsenyys on kansalaisten tahdosta kiinni.

Unionin hyödyistä, haitoista ja kehittämisestä on syytä käydä keskustelua niin jäsenmaiden poliittisessa päätöksenteossa, instituutioissa kuin kansalaistenkin keskuudessa. Viime mainittuun on erinomainen tilaisuus torstaista lauantaihin Turun Eurooppa-foorumissa.

Toista kertaa järjestettävässä foorumissa korkeatasoista ohjelmaa on paljon. Suomen EU-puheenjohtajuus tuo foorumille lisää painoarvoa. Brexit, tulevasta rahoituksesta sopiminen ja Eurooppaa sivuavat kriisit pitävät huolen, ettei puheenaiheista ole puutetta.