Yllättävän rakentava G7-kokous

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump osallistuu monenkeskiseen kansainväliseen kokoukseen, lopputuloksesta ei ennakkoon uskalla sanoa mitään varmaa. Vuosi sitten Trump lähti johtavien teollisuusmaiden G7-kokouksesta kesken pois.

Ranskan Biarritzissa pidetystä G7-kokouksesta poistui toisenlainen Trump: rakentava ja yhteistyöhalua vakuuttava. Kokouksessa päästiin yksimielisyyteen siitä, ettei Iranille pidä sallia ydinasetta. Trump on valmis tapaamaan Iranin presidentin Hassan Rouhanin, jos olosuhteet ovat otolliset.

Trump ei osoittanut kokouksessa mieltään, vaikka Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif oli yllätysvieraana paikalla.

Trump kuittasi julkilausuman linjaukset Hongkongista, Libyasta, Ukrainasta ja kauppapolitiikasta. Hänen mukaansa Kiinan kanssa käydään kohta neuvottelupöytään. Venäjän presidentti Vladimir Putin saa kutsun G7-kokoukseen Yhdysvaltoihin.

Mitä rohkaisevista lausunnoista aikanaan seuraa, on jo epävarmempi asia.

Biarritzin kokous oli Ranskan presidentin Emmanuel Macronin käsikirjoittama näytös. Hän kutsui Zarifin paikalle - varmistettuaan asian ensin Trumpilta. Julkilausumaan kirjattiin tukku Ranskalle tärkeitä aiheita.

Sekin kannattaa noteerata, että heti tiistaina Macron vetosi Venäjä-yhteydenpidon säilyttämisen ja kylmän sodan välttämisen puolesta.

Trumpia on vaikea motivoida monenkeskisiin sopimisjärjestelyihin. On silti positiivinen signaali, jos Yhdysvallat on valmis neuvotteluihin Iranin kanssa – kahden kesken tai yhdessä ydinsopimuksen osapuolten kanssa.

Vähintään yhtä tärkeää olisi saada katkaistua eskaloitumisen kierre Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasodassa. Trumpin puheet ovat maltillistuneet huomattavasti sitten viikonlopun, jolloin hän vaati amerikkalaisyrityksiä poistumaan Kiinasta.

Johtavat teollisuusmaat sopivat Biarritzissa Brasilian avustamisesta 20 miljoonalla eurolla Amazonin alueen valtavien metsäpalojen taltuttamisessa. Päätös oli erityisen tärkeä Macronille, joka on patistanut Brasiliaa tekemään enemmän maapallon hiilinielujen turvaamiseksi.

Ongelmana on Brasilian oma Trump, presidentti Jair Bolsonaro, joka kieltäytyi avusta. Maan ympäristöministeri ehti avun ensin hyväksyä.

Bolsonaro on kannustanut raivaamaan sademetsiä pelloiksi muun muassa soijan kasvatukseen ja laitumiksi. Ranskan vaatimusta sademetsien raivaamisen estämisestä Bolsonaro on pitänyt siirtomaa-ajatteluna.

Brasilia on mukana EU:n ja Mercosur-maiden välisessä vapaakauppasopimuksessa, jonka on tarkoitus helpottaa muun muassa maataloustuotteiden tuontia Eurooppaan. Sopimuksessa edellytetään Mercosur-mailta kestävää maataloustuotantoa. Bolsonaron politiikka ei täytä sopimuksen ehtoja.