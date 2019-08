Turvaverkko väkivallan kohteena

Virkatehtävissään olleet poliisit saivat viikonvaihteessa vastaansa Suomen oloissa harvinaisen voimakasta väkivaltaa. Lauantaina poliisia ammuttiin kaasutoimisella ilma-aseella Jyväskylän Säynätsalossa. Sunnuntaina kahta poliisia ammuttiin Porvoossa. Paikalta paenneet miehet ampuivat poliisin ajoneuvoja illalla Ikaalisissa, jossa heidät mittavan operaation päätteeksi otettiin kiinni.

Säynätsalon tapauksessa poliisi sai tehtävän itsetuhoisesti käyttäytyneestä henkilöstä. Porvoossa poliisi hälytettiin teollisuusalueelle selvittämään mahdollista omaisuusrikosta. Paikalla olleet miehet avasivat tulen poliiseja kohtaan lähes välittömästi. Toinen poliiseista loukkaantui vakavasti.

Ikaalisissa pidätetyistä miehistä toinen on Ruotsin ja toinen Suomen ja Ruotsin kaksoiskansalainen. Väkivallantekoon liittyy paljon yksityiskohtia, joista poliisi ei tutkinnallisista syistä vielä kerro.

Mitä tahansa tapausten tutkinnassa selviääkin, päällimmäiseksi jää työtehtäviään hoitaneiden viranomaisten kohtaama rankka väkivalta.

Poliisin tehtävänä on taata yhteiskunnan ja kansalaisten turvallisuutta. Väkivalta yhteiskunnan turvaverkkoa vastaan on erityisen vastenmielistä ja tuomittavaa.

Poliisiin kohdistunut väkivalta on tällä vuosituhannella kaksinkertaistunut. Vuonna 1999 tilastoihin kirjattiin 833, mutta vuonna 2016 jo 1 699 väkivallantekoa.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Hollannissa tilastojen kertoma on samansuuntaista. Sen sijaan kansalaisten kaduilla kokema väkivalta on samaan aikaan vähentynyt (TS 26.8.).

Se, että väkivallan kohteeksi valitaan viranomaisia, on vakavan tutkistelun paikka. Suomalaisten luottamus poliisi- ja oikeusviranomaisia kohtaan on erittäin korkealla. Hyökkäys kansalaisia turvaavia poliiseja kohtaan on samalla hyökkäys koko järjestäytynyttä hyvinvointiyhteiskuntaa vastaan.

Poliisilla on vuosittain noin 35 000 henkeen ja terveyteen liittyvää tehtävää, joissa väkivallan kohtaamisen riski on tuntuva. Poliisijohdon mukaan työturvallisuuden eteen on tehty pitkäjänteistä työtä. Suojavarusteita ja voimankäyttövälineitä on saatu lisää.

Valtionhallinnon henkilöstösäästöissä poliisitoimi on ollut samalla viivalla muiden sektorien kanssa. Kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta säästöjen tasapäisyyttä on ollut vaikea perustella.

Vuoteen 2022 mennessä poliisien määrää ollaan nostamassa kolmella sadalla eli 7 500:aan. Suunta on oikea, mutta matka vuoden 2010 tasoon eli 7 876:een on edelleen pitkä. Eurooppalaisessa vertailuissa Suomessa on asukaslukuun suhteutettuna vähiten poliiseja. Poliisien määrä ei yksinään takaa turvallisuutta, mutta lähemmäs 2010 tasoa olisi hyvä päästä.