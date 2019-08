Pienyrittäjä saa liian vähän apua

Suomen Yrittäjien teettämä kyselytutkimus antaa mielenkiintoisen kuvan tavanomaisesta pienyrittäjästä, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjä on korkeakoulutettu henkilö, joka tekee yli 40-tuntista työviikkoa. Hän ansaitsee korkeintaan 2000 euroa kuukaudessa eikä pidä vuodessa lomaa paria viikkoa enempää.

Pienyrittäjää ei siis voi ainakaan kadehtia. Keskustelua pitääkin käydä siitä, miten yksinyrittäjää voi auttaa. Näin siksi, että työ- ja yrityselämässä yksinyrittäjyys on yleistynyt. Suomen Yrittäjien jäsenistä noin 58 prosenttia on yksinyrittäjiä, joten edunvalvojan on syytäkin kysellä, mitä sen käytännössä pitäisi tehdä jäsentensä avuksi.

Järjestön kyselyyn vastanneista hieman yli puolet on naisia, vaikka maan kaikista yksinyrittäjistä miehiä on noin 60 prosenttia. Vastanneista noin 53 prosenttia on hankkinut korkeakoulu- ja 38 prosenttia ammatillisen tutkinnon, joten kyse on hyvin koulutetusta väestä.

Yrityksen kasvuun liittyvistä vastauksista voi päätellä, että yksinyrittäjä on jätetty kirjaimellisesti yksin. Kasvuhaluja on paljon, mutta kasvun rajoittimia myös runsaasti. Merkittävin lienee varovainen suhtautuminen työvoiman palkkaamiseen.

Yrittäjä kokee, ettei omaa työaikaa voi kasvun eteen enää lisätä, mutta työntekijän palkkaamisen hän pelkää olevan liian kallista ja riskaabelia. Yrittäjien etujärjestön pitää entistä enemmän auttaa yksinyrittäjiä työllistämisen kysymyksissä.

Esimerkiksi pelkoa palkkaamisen riskeistä voi hälventää lainopillinen informaatio koeajan hyödyntämisestä palkkauksessa. Oikein toimien kuuden kuukauden koeaika antaa yrittäjälle mahdollisuuden varmistaa, että rekrytointi on onnistunut.

Yksinyrittäjien mielestä merkittävä keino kasvaa on verkostoitua muiden yritysten kanssa. Näin varmasti onkin, mutta päästäkseen yhteistyössä alkuun hän saattaa tarvita ulkopuolista apua. Toinen merkittävä kasvun keino on vastausten mukaan uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen.

Yrittäjäjärjestö on oikeassa ehdottaessaan, että päättäjien on syytä edesauttaa työllistymistä pienyrityksiin. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Palkkausta on kenties tuettava taloudellisesti, sillä monen yksinyrittäjän on ainakin ensi alkuun vaikea saada palkkarahoja kasaan. Jos yrityksen kasvu onnistuu, yhteiskunta saa nopeasti panostuksensa verotuloina takaisin.

Kyselyn mukaan 48 prosenttia vastanneista tienaa itse kuukaudessa alle 2000 euroa. Pienipalkkaisuus tuli ilmi jo kolmen vuoden takaisessa kyselyssä. Silloin alle 2000 euron kuukausipalkalla eli 51 prosenttia vastanneista.