Monen kunnan talous vaikeuksissa

Juuri julkaistu Rauman kaupungin talousohjelma on karua luettavaa (TS 22.8.). Sen perimmäinen sanoma on tällä haavaa maamme kunnissa valitettavan yleinen. Taloustilanne näyttää huonolta. Pitää korottaa veroprosenttia tai leikata voimakkaasti menoja. Joissakin kunnissa järjestelyt eivät edes ole toistensa vaihtoehtoja.

Rauman ohjelmassa esitetään muun muassa muutaman päiväkodin ja koulun lakkauttamista, kirjastoverkon karsimista, yhteisöjen avustusten pienentämistä, liikuntapaikkamaksujen korottamista sekä eräiden palvelujen ulkoistamista.

Raumalla ehdotetut järjestelyt ovat varautumista tulevaan. Kaupungin talous on koko maan mittakaavassa kohtalaisen hyvällä tolalla. Veroprosentti 20,00 on alle maan aritmeettisen keskiarvon, joka on 20,84.

Varsinais-Suomessa noin 70 prosenttia kunnista teki tilinpäätösten mukaan viime vuonna alijäämäisen tuloksen. Samaan aikaan maan talous oli hyvissä uomissa ja työllisyys koheni.

Kuntaliiton arvion mukaan viime vuosi oli sittenkin kunnille huono. Menot kasvoivat, mutta verotulot ja valtionosuudet putosivat. Verotulojen pudotuksesta iso osa johtui ennätyksellisen suurista veronpalautuksista. Niitä tietysti edelsivät 2017 liikaa perityt tuloverot, joita kunnissa ei ollut pantu sukanvarteen.

Antti Rinteen (sd) hallituksen ensimmäinen kuntatalousohjelma valmistuu lokakuussa. Sen sisällöstä saatiin hieman vihiä valtiovarainministeriön julkistettua ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi.

Esimerkiksi kuntien peruspalvelujen valtionosuus kasvaa noin 1,1 miljardia euroa. Lisäksi luvataan korvata valtion veropäätöksistä aiheutuvat menetykset. Nämä tiedot eivät vielä riitä kunnille ensi vuoden budjetin valmistelussa.

Kuntalaisten kannalta ensi vuoden merkittävimmät seikat ovat kunnallisten palveluiden taso ja tuloveroprosentin suuruus. Kuluvalle vuodelle kunnallisveroprosenttia nostettiin 46 kunnassa ja alennettiin viidessä.

Palkansaajien verorasitus vaihtelee kuntien välillä huomattavasti. Alhaisimman ja korkeimman veroprosentin ero on tänä vuonna kuusi prosenttiyksikköä.

Turun kaupunki yrittää vähentää tulevan neljän vuoden mittaan menojaan 50 miljoonaa euroa. Säästöistä noin puolet on määrä ottaa hyvinvointitoimialasta.Tämä herättää ymmärrettävästi keskustelua, mutta talouden tervehdyttämisen tarpeellisuudesta tuskin ollaan eri mieltä, kun vuotuista alijäämää on kertymässä kymmeniä miljoonia euroja.

Monien muiden kuntien tapaan Turussakin on väläytetty veronkorotuksen mahdollisuutta. Kaupunki on onnistunut pitämään tuloveroprosentin kohtuullisena eli 19,5 prosentissa viitisen vuotta. On syytä pitää vastakin.