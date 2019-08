Saksasta huolestuttavia merkkejä

Budjettiriiheen valmistautuva hallitus katselee tarkkaan talouden ennusmerkkejä. Valtiovarainministeriön tuoreimman ennusteen mukaan tämän vuoden bruttokansantuotteen kasvu on 1,6 ja ensi vuoden 1,2 prosenttia. Syyskuun riiheen mennessä lukemat tarkentuvat, mutta tuskin parempaan suuntaan.

Budjettiehdotuksen esitelleen valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan nyt on keskityttävä pitämään kotimaan asiat kunnossa. Jos viesti oli tarkoitettu työmarkkinoille ja hallituskumppaneille, sanoma oli paikallaan.

Edellinen hallitus sai työllisyystavoitteensa saavuttamiseen vetoapua maailmalta. Nyt sellaista ei ole luvassa. Euroopan talousveturin Saksan kansantuote supistui toisella vuosineljänneksellä 0,1 prosenttia tammi–maaliskuuhun verrattuna. Veturin yskiminen heijastuu laajalle.

Saksan talouden hiipuminen ei tullut yllätyksenä. Kasvuluvut ovat olleet laskemaan päin jo edellisillä neljänneksillä.

Saksalla on ollut ongelmia päästömanipulointeihin langenneen autoteollisuutensa kanssa. Myös tiukentuvat ilmastonormit ja ostajien epätietoisuus markkinoiden kehityksestä ovat vaikuttaneet autonvalmistukseen. Suhdannekierrossa pitkää kasvukautta seuraa väistämättä vaimeampi vaihe.

Saksan talous perustuu vahvaan vientiin. Viennille taas maailmankaupan epävarmuudet ovat myrkkyä. Sitä ovat tarjoilleet Yhdysvallat ja Kiina kauppasodan virittelyllään, Italia talouspolitiikallaan ja Britannia EU-erohankkeellaan. Venäjän toiminta Ukrainassa ei ole ollut omiaan luottamusta lisäämään.

Maailman 20 suurimmasta taloudesta viisi hoippuu taantuman partaalla (TS 16.8.). Jos Saksassa seuraavakin neljännes jää miinusmerkkiseksi, taantuman kriteerit täyttyvät.

Suomelle Saksan talouden hiipuminen on kaikkea muuta kuin yhdentekevää. Saksa on Suomen tärkein vientimaa. Teolliset ja kaupalliset siteet maiden välillä ovat kiinteät.

Jos Saksan talous alkaisi piiputtaa raskaasti, seuraukset näkyisivät Suomessa etenkin metalli- ja konepajateollisuudessa. Saksan vauhdin hiljeneminen vaikuttaa myös muiden maiden mahdollisuuksiin hankkia suomalaisia investointihyödykkeitä.

Saksan vaikeuksia ei kannata liioitella. Talouden supistuminen oli toisella neljänneksellä hiuksenhienoa. Seuraavasta kvartaalista ei ole tietoa.

Lisäksi maan kauppatase on ollut pitkään vahvasti positiivinen. Vienti vetää edelleen, vaikkei kasvakaan. Julkinen talous on hyvässä kunnossa. Maalla on mahdollisuus mittavaan elvytykseen, jos sellaista suhdannekuopan ylittämiseen tarvitaan. Kansainväliset sijoittajat ovat valmiita maksamaan Saksalle siitä, että se ottaisi lainaa.

Suomessa kotipesän kunnossa pitäminen on silti entistä tärkeämpää.