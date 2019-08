Aluetukia on syytä nykyaikaistaa

Suomessa on perinteisesti tuettu maan pohjoisia ja itäisiä alueita voimallisesti. Perimmäinen tarkoitus on ollut pitää koko maa asuttuna. EU-jäsenyyden aikana tukemiselle on ideoitu muitakin tarkoitusperiä, mutta perusta on säilynyt ennallaan. Rahaa on ollut jaettavana aiempaa enemmän EU:n aluekehitys- ja sosiaalirahaston kautta.

Unionin rahoituksessa alkaa uusi kausi 2021. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaliitot vaativat muutosta rahojen jakoperusteisiin. Maallikon laskupäällä vaatimus on ymmärrettävä, sillä nykyisellään Itä- ja Pohjois-Suomi saavat jopa kaksi kolmasosaa tuista, vaikka alueella asuu vain neljännes suomalaisista. Kyse ei ole pikkurahoista, sillä EU:n tulevalla rahoituskaudelle jaossa on yli neljä miljardia euroa.

Varsinais-Suomen liitossa on laskettu, että maakuntaan kertyy vuositasolla tukea seitsemän euroa asukasta kohden. Pohjois-Pohjanmaalla tuki on asukasta kohden 66 euroa, Pohjois-Karjalassa 94 euroa ja Lapissa 106 euroa (TS 16.8.).

Tukien tarkoitus on ollut säilyttävä eikä uudistava. Rahoista leijonanosan saaneet maakunnat ovat voineet tuudittautua siihen, että tietty summa tulee rahaa joka vuosi vähällä vaivalla.

Varmuudella Itä- ja Pohjois-Suomen väki poliitikkoineen nousee puolustamaan saavuttamiaan etuja kaikin tavoin. Kansanomaisesti on jo ilmoitettu, että etelän ja lännen herrat ovat lähteneet ryöstöretkelle.

Ilmausta olisi kannattanut harkita, sillä se tuo mieleen Kalevalasta tunnetun Sammon ryöstön. Tarinassa lähdettiin ryöstämään Sampoa, koska Pohjolan väen arveltiin sen avulla elävän joutilaita kissanpäiviä.

Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaliittojen vaatimuksessa ei ole kyse ryöstöstä. Tukien jakoa halutaan kohtuullistaa. Valtavat tulonsiirrot maan harvaan asutuille alueille eivät ole nykyajan mittapuiden mukaan järkeviä.

EU:n aluetukien tavoin meillä on syytä keskustella myös maataloustukien jaon järkevöittämisestä. Esimerkiksi kansallista maaseututukea maksetaan noin 325 miljoonaa euroa vuodessa. Siitä Etelä-Suomen tukialueille riittää vain noin 20 miljoonaa euroa.

EU:n rahastoista jaettava tuki on tarkoitettu tutkimukseen ja kehitykseen, mutta myös esimerkiksi työllisyyden hoitoon ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen.

Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies (kok) muistuttaa, että EU-tukien jakoperusteet voidaan muuttaa Suomen omilla päätöksillä. Hän toivoo etelän ja lännen poliitikoilta tukea maakuntaliittojen muutosvaatimuksille.

Kovin toiveikas ei kannata olla. Tukijako valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Elinkeinoministerinä on Katri Kulmuni Lapin vaalipiiristä. Hän pyrkii keskustan puheenjohtajaksi. Voidaan pitää melkoisena yllätyksenä, jos hän alkaa liputtaa Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntaliittojen ehdotuksen puolesta.