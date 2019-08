Jalostamon tiedostettava vastuunsa

Nesteen Naantalin jalostamo on ollut luonnon- ja ympäristönsuojelijoiden puheenaiheena kymmeniä vuosia. Etelä-Suomen aluehallintoviraston silmissä se on viime vuosina ollut merkittävä työllistäjä, kun erinäisiä lupahakemuksia on pitänyt käsitellä.

Vaasan hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan virasto on onnistunut päätöksissään, mutta ollut hieman höveli määritellessään jalostamon päästörajoja.

Hallinto-oikeus antoi äskettäin päätöksensä kahteen Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin tekemään valitukseen. Niistä toinen koski koko jalostamolle määrättyjä päästörajoja ja toinen jalostamon kuumailmauunin päästörajoja. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Päätös kuitenkin sisältää valittajan kannalta myönteisen ratkaisun. Se velvoittaa Nesteen investoimaan jalostamoon niin, että parhaaseen mahdolliseen teknologiaan (BAT) perustuvat päästörajat otetaan käyttöön typen poistossa vuodesta 2024 alkaen.

Käytännössä Nesteen on tehtävä päästöjä vähentävät muutokset seuraavan suurseisokin aikana. Oikeus katsoi, ettei määräaikainen poikkeama päästörajoista ehdi aiheuttaa ympäristön pilaantumista (TS 15.8.).

Edellinen suurseisokki jalostamolla oli kaksi vuotta sitten. Silloin panostettiin Nesteen mukaan yhtiön kilpailukyvyn parantamiseen. Ympäristönsuojeluun tehtävistä investoinneista ei ollut tiedotteessa mainintaa.

Aluehallintovirasto ei ollut kuumaöljyuunin luvassa asettanut lainkaan rikkidioksidia koskevia päästörajoja. Selityksenä oli, että Nesteen oman ilmoituksen mukaan päästö on alhainen eikä siitä arvioida yksistään aiheutuvan ympäristön pilaantumisen haittaa. Hallinto-oikeus hyväksyi ratkaisun pitkin hampain sillä perusteella, että uunin päästöt voi sisällyttää koko jalostamon päästökattoon.

Jalostamon sijainti kahden kaupungin keskustan lähituntumassa edellyttää tarkkuutta päästöjen seurannassa ja niiden rajoittamisessa.

Naantalilaiset ovat ajoittain havainneet hajuhaittoja. Ilmanlaadun seurannan mukaan terveyshaittojen estämiseksi säädetyt raja-arvot on kuitenkin selvästi alitettu. Päästöt ovat siis tutkitusti niukat.

Neste Oy:ssä lasketaan parhaillaan, mitä hallinto-oikeuden määräämät investoinnit tulevat maksamaan. Parasta mahdollista kuvaa yhtiö ei ympäristövalmiuksistaan anna, kun se ei alun perin pyrkinyt ottamaan käyttöön BAT-tekniikkaa päästöjensä vähentämiseksi. Yhtiö käyttää kernaasti tunnuslausetta "puhtaampi planeetta tuleville sukupolville".

Jalostamon päästöt ovat ymmärrettävästi luontoväen murheena läheisten luonnonsuojelualueiden takia. Mutta vieläkin lähempänä on päiväkoteja ja kouluja.