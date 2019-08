Budjettiriiheen jäi urakkaa

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk) luonnehti budjettiehdotustaan kokonaisuudeksi, joka ei anna aihetta isoihin otsikoihin. Lintilän avainsanoja ovat ennustettavuus, jatkuvuus, luottamus ja vakaus. Luonnehdinta osuu siinä mielessä kohdalleen, että ehdotus noudattaa hallitusohjelman kirjainta ja henkeä.

Lintilän ensimmäinen budjettiehdotus voi olla samalla viimeinen. Keskustalle valitaan 7. syyskuuta uusi puheenjohtaja. Tehtävästä kisaavat puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Kisan voittaja ryhtynee valtiovarainministerinä runnomaan täynnä poliittisia intohimoja olevaa pakettia budjettiriihen läpi eduskuntaan.

Keskustan uudelta puheenjohtajalta odotetaan korkean profiilin politiikkaa ja kannatuksen kääntämistä kohti menneiden aikojen lukuja. Isoja otsikoita voi olla luvassa.

Seuraavana ovat vuorossa kahdenväliset neuvottelut valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa. Suurimmat linjaerimielisyydet jätetään kuitenkin syyskuun puoliväliin koko hallituksen budjettiriiheen.

Avoinna on muun muassa hallituskauden aikana käytettävien ja valtion omaisuuden myynnillä rahoitettavien kolmen miljardin euron tulevaisuusinvestointien kohtalo. Puolueilla ja ministeriöillä on hyvin erilaisia tarpeita. Olennaista on, että rahoituspäätökset olisivat todellisia tulevaisuusinvestointeja, joilla lisätään osaamista, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Pysyviin menonlisäyksiin ja tulonsiirtoihin omaisuuden myyntituloja ei voi käyttää.

Raideliikenneratkaisut ovat hallituspuolueiden neuvotteluissa pinnalla. Ilmastokysymykset, työssäkäyntialueen laajentaminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kohottaminen ovat kriteerejä, joita rahoituspäätöksissä ei pidä sivuuttaa. Eikä sitä, että toiset hankkeet ovat toisia valmiimpia toteutettaviksi.

Loppusummaltaan 57 miljardin euron budjettiehdotus on 2,3 miljardia alijäämäinen. Julkisen talouden tasapainon saavuttaminen 2023 on hiipuvan talouden oloissa erittäin kunnianhimoinen tavoite.

Ehdotuksessa luvataan lisää rahaa muun muassa TE-keskuksiin ja palkkatukeen. Näillä toimilla työllisyysaste tuskin olennaisesti nousee. Budjettiriiheen jää tehtävää. Tulevaisuusinvestoinnit ovat yksi palanen, työmarkkinajärjestöjen kanssa ideoitavat työllisyystoimet toinen.

Aktiivimallin purkamisestakin keskustellaan isoin kirjaimin. Nyt hallitus on poistamassa mallista kepin, mutta säilyttämässä porkkanat.

Työllisyydelle ratkaisevia neuvotteluita käydään myös hallituksen ovien ulkopuolella. Vakauttava ja maltillinen työmarkkinakierros tukisi työllisyyttä ja auttaisi hallitusta löytämään rahat yli miljardin euron pysyviin menonlisäyksiin.