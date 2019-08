Hongkongin kriisi kärjistyy

Hongkongissa protestit erityishallintoalueen hallintojohtajaa Carrie Lamia ja Manner-Kiinaa vastaan ovat jatkuneet koko kesän.

Mielenilmaukset alkoivat lainsäädäntöhankkeesta, jonka mukaan Hongkongissa rikokseen syyllistyneet voitaisiin joissakin tapauksissa lähettää Kiinaan tuomittaviksi. Protestien paineessa Lamin johtama hallinto lopetti esityksen valmistelun. Sittemmin liikehdintä on jatkunut demokratiaa puolustavana liikkeenä ja vastalauseena poliisin koville otteille.

Alkuviikon ajan mielenosoitukset ovat keskittyneet Hongkongin lentokentälle, joka on yksi maailman vilkkaimmista. Lentokenttä on ollut pitkiä aikoja suljettuna.

Mielenosoitukset niin kaupungilla kuin lentoasemalla ovat yltyneet ajoittain väkivaltaisiksi. Kiviä on heitetty ja kepeillä isketty. Poliisi on käyttänyt kyynelkaasua, pippurisumutetta ja raakaa voimaa.

Vaara eskaloitumisesta vielä suuremmaksi konfliktiksi ei näytä väistyvän.

Britannialta Kiinan hallintaan 1997 siirtyneelle Hongkongille taattiin 50 vuodeksi erityishallintoalueen asema omine oikeuslaitoksineen, valuuttoineen, demokraattisine instituutioineen sekä sanan- ja elinkeinovapauksineen. Kiina sitoutui sopimuksessa yhden maan ja kahden järjestelmän politiikkaan.

Mitä enemmän aikaa sopimuksen solmimisesta on kulunut, sitä tiukemmin Kiina yrittää varmistaa, että yhden maan ja yhden järjestelmän malli toteutuu hyvissä ajoin ennen vuotta 2047.

Hallintojohtaja Lam on varoitellut, että mielenosoitukset ja väkivalta voivat johtaa Hongkongin polulle, josta ei ole paluuta. Varoitus on peittelemätön vihje Manner-Kiinan poliisi- ja sotilasvoimien mahdollisuudesta lopettaa protestit kovalla kädellä. Kiinan puolisotilaallisia joukkoja on valmiudessa Hongkongin rajalla.

Kiinan mukaan asevoimat voivat tulla Hongkongiin, jos aluehallinto apua pyytää. Olisi koko kansainvälisen yhteisön etu, ettei avunpyyntöä kuuluisi. Lentokentän sulkemisella mielenosoittajat tuskin voittavat mitään.

Kommunistipuolueen johtamalle Kiinalle Hongkongin kuohunta on äärimmäisen kiusallista. Hongkong on yksi maailman suurimmista finanssikeskuksista, jonka toimintaa ei haluta vaarantaa.

Vielä vähemmän Kiina on valmis tinkimään arvovallastaan. Järjestelmän haastamisen leviäminen mantereelle halutaan estää kaikin keinoin.

Kiina on syyttänyt Yhdysvaltoja ja entistä isäntää Britanniaa levottomuuksien lietsomisesta. Jos Kiina käyttäisi terrorismiin vedoten sotilaallista voimaa, kriisi olisi kaikkea muuta kuin Kiinan sisäinen asia. Tilanteessa, jossa kauppasota uhkaa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteita ja samalla koko maailmantaloutta, yksikin lisäkriisi on liikaa.