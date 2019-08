Suomen on kannettava oma vastuunsa

Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n torstainen raportti nosti maankäytön voimallisesti esiin ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen lähteenä. Suurelle yleisölle saastuttajia ovat lähinnä liikenne, energiantuotanto ja teollisuus. Raportissa mainitut ruuan tuotanto ja ruokahävikki tuovat ilmastonmuutoksen hillinnän lähemmäksi tavallista kuluttajaa.

IPCC kertoo, että maa- ja metsätalous sekä muu maankäyttö tuottavat tällä hetkellä noin neljänneksen ihmisen aiheuttamista kasvihuonepäästöistä. Maankäytössä mahdollisuudet joko hillitä tai kiihdyttää ilmastonmuutosta ovat suuret, sillä maaperä ja metsät voivat toimia sekä hiilinieluina että päästölähteinä. IPCC:n mukaan soiden, turvemaiden ja metsien suojelusta koituu nopeita ilmastohyötyjä.

Ruuan merkitys ilmastonmuutokseen on suuri sen tähden, että kasvavan väestön ruokkimiseksi tarvitaan lisää maata, joka sitten on pois esimerkiksi metsittämisestä. Ongelmana on etenkin se, että kolmannes tuotetusta ruuasta menee hukkaan.

Raportti suosittelee vähentämään ruokahävikin lisäksi lihansyöntiä. Raportin mukaan peltomaan käyttö eläinten rehujen tuottamiseen on haaskausta, ja myös lihakarjan laiduntamisella tuhlataan valtavia maa-alueita. Erikseen mainitaan vielä sademetsien raivaus soijarehun kasvattamiseen.

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK huomautti lausunnossaan, että ongelmat ovat muualla kuin meillä. "Suomen osalta tilanne ei ole niin mustavalkoinen kuin tutkijat maailmalla näkevät esittäessään, että ruokaturvaa voisi parantaa vähentämällä rehukasvien viljelyä ja kotieläintuotantoa".

Perustelu väitteelle on mielenkiintoinen. "Ilmastokestävät viljelykierrot tarvitsevat monipuolisen ruuantuotannon, jossa lihantuotanto on osa biomassojen ja maankäytön kestävää hyödyntämistä". Etujärjestö jätti mainitsematta, että karjan valkuaisrehuna meillä käytetään pääasiassa tuontisoijaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoi torstaina, että maankäytön muuttaminen nykyistä kestävämmäksi koskee myös Suomea. Hän muistutti, että hallitusohjelmaan on kirjattu keinoja maankäytöstä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Niitä on pantava myös toimeen.

Suomessa paneelin raportti puhuttaa erityisesti metsien hiilinielun takia. Hakkuiden rajoittaminen tuntuu yliampuvalta niin kauan kuin metsät kasvavat enemmän kuin niitä hakataan.

Meillä hakattuihin metsiin nousee yleensä nopeasti taimikko, ja nuori kasvava metsä on hiilen sitojana omaa luokkaansa hakkuuikäiseen verrattuna. Voimme kuitenkin nielukysymyksessä kantaa vastuumme muun muassa istuttamalla puita huonosti viljelyyn soveltuville maille.