Hallituksen yhteistyökykyä testataan

Pääministeri Antti Rinteen (sd) viiden puolueen hallituksen yhteistyökykyä ja menestymismahdollisuuksia on arvuuteltu hallituksen ensi päivistä lähtien.

Kannunvalanta kokoonpanon turnauskestävyydestä on mielenkiintoista ja siihen on paljon aineksia, mutta pätevää vastausta ei ole olemassa. Asia on testaamatta.

Eurooppa-politiikkaa hallitus on joutunut linjaamaan niin hallitusohjelmassa kuin tuoreena EU-puheenjohtajana. EU:sta ei ole erimielisyyden aiheita noussut. Ei ainakaan tässä vaiheessa, kun maatalouden alenevien EU-tukien kansallisesta kompensoinnista ei vielä tarvitse peistä taittaa.

Ensimmäinen testi on kuitenkin ovella. Valtiovarainministeriö julkistaa ensi viikon perjantaina budjettiehdotuksensa. Koko hallituksen budjettiriihi on edessä 17.–18. syyskuuta. Kun hallitusohjelmassa sovituille lupauksille ryhdytään etsimään euroja ja muokkaamaan tärkeysjärjestystä, hiertymiä tulee, jos on tullakseen.

Hallitusneuvotteluista lähtien toraa on ennakoitu etenkin keskustan ja vihreiden välille. Viime päivinä puolueiden edustajat ovat ottaneet kiivaasti yhteen muun muassa kaivoslain uusimisesta ja ilmastopolitiikasta.

Keskustalainen ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen on tyrmännyt ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) näkemykset hakkuiden rajaamisesta ja metsien hiilinielujen vahvistamisesta populistisena ilmastovouhotuksena (IS 7.8.). Hoskosen mukaan Suomessa riittää puuta suunniteltuihin sellutehdashankkeisiin, Mikkosen mielestä ei.

Kaivoslain liiallisen tiukentamisen Hoskonen arvelee johtavan satojen tuhansien työpaikkojen menetykseen.

Keskiviikkona Rinne vakuutti hallituksen "klaaraavan mielipiteiden kirjon porukalla kuntoon". Vuoteen 2035 tähtäävä hiilineutraalisuustavoite edellyttää Rinteen mukaan määrätietoisia toimenpiteitä myös metsä- ja maankäyttöpolitiikassa. Klaarattavaa riittää.

Metsä- ja kaivoskiistojen ohella hallituksen alkutaivalta sävyttää muutama muu häiriötekijä.

Rinne totesi keskiviikkona, että kansainvälisen kauppasodan uhka ja maailmantalouden näkymien synkkeneminen huolestuttavat. Huoleen on syytä, sillä hallitusohjelman menopuoli on rakennettu kasvavan työllisyyden varaan. Keskiviikkona julkistetun Teknologiateollisuuden katsauksen mukaan lähikuukausina ei Suomessa kuitenkaan ole syytä pukeutua säkkiin.

Syksyn työmarkkinakierros kiky-kompensointeineen maustanee sekin politiikantekoa.

Yksi häiriötekijä tulee puoluekannatusmittauksista. Eduskuntavaaleissa kovia kokenut keskusta jatkaa mittausten mukaan kaltevalla pinnalla. Budjettiriihen ja johtajavalintojen tuoksinassa profiilin nosto saattaa käydä kumppaneiden hermoille.