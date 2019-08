Kiina vastaa valuuttapolitiikalla

Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppasota ei osoita rauhoittumisen merkkejä.

Yhdysvaltain tuoreimpien tullitariffikorotusten jälkeen kiistassa on palattu alkulähteille eli siihen, mikä on innoittanut presidentti Donald Trumpin hallintoa asettamaan kiinalaistuotteille korotettuja tullimaksuja. Yhdysvallat on vuosituhannen alusta lähtien moittinut Kiinaa siitä, että se pitää valuuttansa arvoa keinotekoisesti alhaalla. Juanin halpuus suhteessa dollariin on taannut kiinalaistuotteille tuntuvan vientiedun. Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kaupassa vaaka kallistuu reilusti Kiinan hyväksi.

Nyt juanin dollarikurssi on alimmillaan sitten talouskriisivuoden 2008. Dollarilla saa seitsemän juania. Kiinan valuutta lähti heikkenemään heti Trumpin ilmoittamien tullikorotusten jälkeen.

Kiinan poliittisen johdon osuus juanin kurssin alenemiseen on ilmeinen. Hallitus ei ole kovin pontevasti rooliaan kiistänyt.

Maan keskuspankki ei ole itsenäinen. Hallitus voi tarvittaessa ohjailla liikepankkeja ja rajoittaa pääomien liikkeitä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on vedonnut Kiinaan, jotta valuuttakurssi määräytyisi vapaammin markkinoilla.

Yhdysvaltain kanssa käytävässä tullinokittelussa Kiinalla on vähemmän panoksia käytettävissään. Kiinan vientiin verrattuna tuonti Yhdysvalloista on pientä. Juanin päästäminen halpenemaan käy vastatoimesta Trumpin tullikorotuksille.

Juanin heikkeneminen yhdessä tullinokittelun kanssa ei iske vain Yhdysvaltain kanssa käytävään kauppaan. Osansa saavat muutkin, EU ja Suomi mukaan lukien. Valuuttamanipuloinnin vaikutukset Suomeen eivät tosin ole järin suuria, mutta kauppasodan kokonaisvaikutukset tuntuvat maailmantaloudessa. Pörsseissä on ollut viime päivät alavirettä.

Juanin heikkenemiseen voi olla muitakin syitä kuin Kiinan johdon kuittailu Yhdysvaltain tullipolitiikalle. Selitys, jonka mukaan valuutan alamäki johtuu markkinatilanteesta, ei ole täysin tuulesta temmattu.

Kiinan talous on kasvanut alkuvuodesta runsaan kuuden prosentin tahtia. Melkein missä tahansa muualla kasvulukuja pidettäisiin huikean hyvinä, mutta ei Kiinassa. Vuoden toisella neljänneksellä Kiinan talouskasvu oli hitainta lähes kolmeen vuosikymmeneen (HS 6.8.).

Omintakeista valtiojohtoista kapitalismia varjeleva kommunistinen puolue ei ole onnistunut toteuttamaan tarvittavia talousreformeja. Ulkomaisille investoinneille Kiina ei ole riittävän houkutteleva paikka. Markkinat eivät toimi markkinatalouden säännöillä.

Kauppasota varjostaa globaalin, Yhdysvaltain ja Kiinan talouden näkymiä. Kahdenkeskisen nokittelun lopettamisen ohella tarvitaan monenkeskisen kaupallisen sopimisen kunnianpalautusta.