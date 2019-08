Väkivallan synkkä viikonloppu

Viime viikonvaihde jäi Yhdysvalloissa aseellisen väkivallan historiaan yhtenä synkimmistä. Meksikon vastaisella rajalla sijaitsevassa El Pasossa kuoli 20 ja haavoittui 26 ihmistä. Ohion Daytonissa kuolleita oli kymmenen ja haavoittuneita 27. Chicagossa ammutuista luodeista loukkaantui seitsemän henkilöä.

Kalifornian Gilroyssa kolme kuollutta ja 15 haavoittunutta vaatineesta tulituksesta ehti kulua vain viikon verran.

Yhdysvalloissa on tänä vuonna tapahtunut jo 32 vähintään kolme uhria vaatinutta ampumistapausta. Viranomaiset, poliitikot, tutkijat ja kansalaisjärjestöt miettivät kuumeisesti, miten aseellinen väkivalta saataisiin kuriin. Yksimielisyyttä ei tunnu löytyvän sen paremmin syistä kuin keinoista.

El Pason joukkoampumista tutkitaan terroritekona. 21-vuotias ampuja oli ladannut internetin pimeän puolen sivustolle valkoista ylivaltaa kannattavan, rasistisen ja latinovastaisen manifestin. Tekijä sympatisoi Uuden-Seelannin Christchurchissa tehtyä, 51 ihmisen hengen vaatinutta terroritekoa.

Poliisin kiinni ottama ampuja perustelee tekoaan muun muassa latinoiden invaasiolla Teksasiin.

Chicagossa autosta väkijoukkoon ammuskellut on karkuteillä. Daytonissa luotiliiveihin pukeutuneen ja raskaasti aseistautuneen miehen poliisi pysäytti ampumalla noin minuutissa ammuskelun alkamisesta. Kummankaan motiiveista ei ole tietoa.

Jokaisen joukkoammuskelun jälkeen Yhdysvalloissa käynnistyy keskustelu perustuslailla taatun aseenkanto-oikeuden rajoituksista. Vastakkain ovat argumentit, joissa asetta pidetään turvana hyökkääjiä vastaan ja argumentit, joissa höllä aselupakäytäntö nähdään yhtenä syynä väkivallantekoihin.

Viime vuosien hienoisista tiukennuksista huolimatta aselupakäytäntö on Yhdysvalloissa erittäin salliva. Kiristyksiä tuskin on odotettavissa tälläkään kertaa.

Toinen herkkä keskustelunaihe on se, mikä on nykyisen presidentinhallinnon politiikan osuus ammuskelijoiden innoittajana.

Presidentti Donald Trump tuomitsi El Pason iskun pelkurimaisena sairaan ihmisen tekona. Trump on kuitenkin leimannut latinotaustaisia maahanmuuttajia raiskaajiksi ja rikollisiksi ja ajanut muurin rakentamista Meksikon vastaiselle rajalle.

Demokraattipuolueen esivaaliehdokkaista osa on jo muistuttanut, että viharikokset ovat yleistyneet huomattavasti kuluneen kolmen vuoden aikana.

Terrorismi on yhtä tuomittavaa on sen innoittajana mikä tahansa uskonto tai ylivaltapyrkimys. Järjestäytyneen yhteiskunnan on pyrittävä sitä määrätietoisesti kitkemään. Teema nousee väistämättä esiin presidentin- ja kongressivaaleihin valmistautuvassa maassa.

Varmaa on, että kahtiajakoa syventämällä ongelma ei ratkea.