Turun telakka on myönteinen poikkeus

Meyerin Turun telakka näyttää investointien suhteen myönteiseltä poikkeukselta Suomessa. Telakalla on käynnissä ennätyksellisen laaja kahden sadan miljoonan euron investointiohjelma ja seuraava on jo valmistella. Senkin mittaluokka on telakkayhtiön toimitusjohtajan Jan Meyerin mukaan sata miljoonaa euroa.

Satama-altaan laajennus ei ole tällä hetkellä ajankohtainen, mutta sitäkin voidaan Meyerin mukaan Turussa harkita, jos asiakkaat kiinnostuvat tilaamaan nykyistäkin pidempiä laivoja (TS 31.7.).

Jätti-investoinnit ovat tarpeen tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi, jotta Turun telakka pärjää kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa risteilijätilauksista. Esimerkiksi italialaisella Costa Cruisesilla on tilauksessa kaikkiaan seitsemän alusta, joista kaksi tehdään Turussa. Syksyllä valmistuvan Costa Smeraldan sisaraluksen Costa Toscanan rakentaminen aloitettiin Turun telakalla tiistaina.

Samaan konserniin, Carnival Corporation, kuuluvalle Carnival Cruise Linesille rakennetaan niinikään Turussa kahta alusta. Kun vielä TUI Cruisesille rakennetaan yksi ja Royal Caribbean Cruisesille kolme alusta, telakan vuoteen 2025 ulottuvassa tilauskirjassa on kaikkiaan kahdeksan laivaa.

Telakan ohella erityisesti autoteollisuus on vahvistanut investointiuskoa Varsinais-Suomessa. Samaan tahtiin investointien kanssa palkataan myös uutta henkilökuntaa. Tai palkattaisiin, jos ammattitaitoista työvoimaa olisi tarjolla. Ammattitaitoisen työvoiman pulasta kertoo kärsivänsä jopa kolmasosa lounaissuomalaisista yrityksistä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n keskiviikkona julkaiseman tuoreen suhdannebarometrin viesti päättäjille on sama kuin kesäkuisen investointikyselyn: Suomessa tarvitaan toimintaympäristön ja työmarkkinoiden ennakoitavuutta.

EK:n yrityskyselyn mukaan investointi-into Suomessa on yhä heikkoa, vaikka viime vuoteen verrattuna investointiaste näyttäisi nousevan hieman. Kansainvälisesti verrattuna teollisuuden investointiaste on Suomessa joka tapauksessa heikko, ja taso jää esimerkiksi muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna matalaksi.

Suurta investointihalukkuutta ei enteile myöskään suomalaisyritysten suhdannearvio: kesän aikana tilanne on pysynyt kohtalaisena, mutta odotukset ovat olleet laskussa jo yli vuoden. Arvioissa toistuu edelleen aiemmissa kyselyissä esiin noussut huoli maailmantalouden heikkenemisestä ja kasvun hidastumisesta. Valitettavasti epäilyille näyttää olevan perusteensa. Epävarmuutta Eurooppaan luo erityisesti Britannian koko EU-politiikkaa rasittava brexit, mutta myös Yhdysvaltojen ja Kiinan kireät kauppasuhteet, joihin ei näytä olevan luvassa myönteistä ratkaisua parhaillaan käynnissä olevista neuvotteluista.