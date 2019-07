Helle herättää muutosvaatimuksia

Sääennusteen mukaan Turussa on hellettä viikonlopun ajan. Vielä korkeampia lämpötiloja on koettu muualla Euroopassa. Kyse on ollut kesän toisesta helleaallosta. Esimerkiksi Ranskassa lämpömittari kipusi torstaina päälle 40 asteen.

Kesäkuu oli koko Euroopassa mittaushistorian lämpimin. Ilmastonmuutoksesta kertoo tilasto, jonka mukaan mittaushistorian kymmenestä kuumimmasta kesäkuusta yhdeksän on tältä vuosikymmeneltä.

Ennusmerkit viittaavaat siihen, että helteistä tulee meilläkin vuosi vuodelta kuumempia. Etelä-Eurooppaa uhkaillaan jopa 50 asteen lämpöaalloilla.

Ilmastotieteilijät huomauttavat aiheellisesti, että yksittäinen lämpötila on kiinni monesta tekijästä. He toteavat kuitenkin varoittaneensa kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta jo pitkään.

YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO antoi viime vuonna ihmiskunnalle 12 vuotta aikaa välttää ilmastokatastrofi. Samana vuonna ilmakehään syydettiin ennätysmäärä hiilidioksidia (TS 26.7.). Kansainvälisen yhteisön ponnistelut ovat kärjistetysti ilmaisten olleet yhtä tyhjän kanssa.

Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu alkoi 1992 Brasilian Rio de Janeirossa pidetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskokouksessa. Moni muistaa Kioton ilmastosopimuksen vuodelta 1997. Tuoreemmassa muistissa on Pariisin sopimus vuodelta 2015. Se pääsi otsikoihin 2017, kun Yhdysvallat presidentti Donald Trumpin johdolla vetäytyi sopimuksesta.

Pariisin sopimuksen säännöistä neuvoteltiin viime joulukuussa Puolan Katowicessa. Neuvotteluihin osallistuneet huomasivat kaupungissa leijuvan katkun. Puola tuottaa yhä noin 80 prosenttia sähköstään kivihiilellä.

Suomessa kansalaiset ovat monin tavoin valveutuneita ja halukkaita tekemään osaltaan ilmastonmuutosta hillitseviä toimia. Helteellä monet muutosta epäilevätkin harkitsevat toiseen kertaan.

Puolan kaltaiset valtavien päästöjen aiheuttajat ovat antaneet Suomessa etenkin populistisille poliitikoille syyn arvostella kotimaassa päästöjen rajoittamiseen tähtääviä toimia.

Toivottavasti vähitellen kuitenkin ymmärretään, että jokaisen on tartuttava toimeen omalla kohdallaan. Suomessa voidaan vaikuttaa vain suomalaisiin päästöihin.

Sekin on vaikeaa. Kauan on puhuttu, miten Helsingissä kivihiili pitäisi korvata energiantuotannossa. Turun seudullakin kivihiiltä yhä poltetaan Naantalin uudessa voimalassa, jossa sen rinnalla käytetään puuta. Suomessa kivihiilen poltto loppuu vappuun 2029 mennessä, jos eduskunnan maaliskuista päätöstä noudatetaan.