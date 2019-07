UPM:n jättihanke epäilyttää

Metsäyhtiö UPM Kymmene Oyj ilmoitti tiistaina rakennuttavansa valtavan sellutehtaan Uruguayhin. Tehdas käyttää raaka-aineena eukalyptuspuuta, jota hakataan yhtiön omilta ja vuokratuilta plantaaseilta satojen tuhansien hehtaarien alalta.

Rakentamisen on laskettu maksavan 2,4 miljardia euroa. Hanke on Suomen metsähistorian kallein. Toistaiseksi ykkösenä on 2017 Äänekoskelle valmistunut Metsäliiton tehdas, jonka hinnaksi tuli 1,3 miljardia euroa.

Keväällä kuultiin, että Metsäliitto aikoo rakentaa Kemiin 1,4 miljardia euroa maksavan sellutehtaan, jota kutsutaan hienommin biotuotetehtaaksi. Suomalaisten metsänomistajien hallitsema Metsäliitto lupasi, että rakentamispäätös tehdään ensi vuonna.

Suomessa on vireillä muitakin selluhankkeita. Niinpä puun riittävyydestä on käyty kiivasta keskustelua. Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvä kysymys hiilinieluista on synnyttänyt puheenvuoroja, joissa on jopa vaadittu metsien hakkuisiin rajoituksia.

Vaatimukset ovat olleet ennenaikaisia, sillä näyttää vahvasti siltä, että sellutehtaiden rakentamisbuumi jää rahan puutteessa toteutumatta. Tosin tiedossa on, että Kemin tehdas valmistuttuaan nielee puuta liki kahdeksan miljoonaa mottia vuodessa. Tätä määrää ei saada kasaan yksin Pohjois-Suomesta.

Äkkipikaisimmat ovat iloinneet UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen ylpeänä kertomasta Uruguayn jättihankkeesta. Pesonen luonnehti investointia isoksi harppaukseksi. Suomesta katsottuna se näyttää helpottavan hiilinieluumme kohdistuvaa painetta.

Ilmastonmuutos on kuitenkin globaali ilmiö. Eukalyptuspuu kasvaa nopeasti, mutta sen viljelyä varten on hakattava sademetsää. Uruguayssa on osoitettu mieltä UPM:n hanketta vastaan muun muassa ympäristövaikutusten takia.

UPM:n suurimmat omistajat ovat Nordea ja Skandinaviska Enskilda Banken, joilla on yhteensä yli puolet yhtiön osakkeista. Omistajalistan kärkipäässä on myös kolme suomalaista eläkevakuutusyhtiötä.

Vaikka runsaat osingot ja korkea osakekurssi ovat omistajille tärkeitä, ympäristökysymyksistä ei voi olla piittaamatta.

PTT ennusti huhtikuussa suomalaisen sellun hinnan laskevan hieman pitkään korkealla pysyneistä lukemista. Sellun kysyntä maailmalla on pysynyt hyvänä poikkeuksellisen monta vuotta peräkanaa.

Talouden asiantuntijat, joita joskus täydellä syyllä kutsutaan pahanilmanlinnuiksi, arvioivat, että sellumarkkinoiden on pakko jumiutua muutaman vuoden kuluttua. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota lisää epävarmuutta. UPM luottanee siihen, että sen kilpailukyky on omaa luokkaansa, kun sitä markkinatilanteen vaikeutuessa tarvitaan.