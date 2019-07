Britit tuntevat valinnat nahoissaan

Manner-Euroopasta katsoen britit ovat viime vuosina tehneet huonoja valintoja. Kesäkuussa 2016 Yhdistyneessä kuningaskunnassa järjestettiin kansanäänestys EU:n jäsenyydestä. Kansa päätti 52 prosentin osuudella äänistä, että maa eroaa eli toteutuu yleistynyt ilmaus brexit.

Tuloksen vahvistuttua pääministeri David Cameron erosi sekä hallituksesta että Konservatiivipuolueen johdosta. Hän oli halunnut maansa pysyvän unionin jäsenenä. Häntä aiemmin tukenut Lontoon pormestari Boris Johnson oli vaihtanut leiriä kansanäänestyksen edellä.

Cameronin seuraajaksi tuli sisäministerinä toiminut Theresa May. Hän halusi vahvemman aseman Britannian ja EU:n välisiin eroneuvotteluihin ja esitti vuodelle 2020 merkittyjen parlamenttivaalien aikaistamista. Alun perin May oli kannattanut brittien EU-jäsenyyttä.

Britit äänestivät kesäkuussa 2017 Mayn toiveen vastaisesti. Konservatiivipuolue sai alahuoneeseen enemmistön, mutta paikkamäärä väheni Työväenpuolueen eduksi.

Mayn hallitus menetti otteensa. Ministereitä erosi vastustaakseen Mayn neuvottelemaa brexit-sopimusta ja pelastaakseen oman nahkansa. Parlamentti hylkäsi erosopimuksen kolmesti. Oli Mayn aika erota.

Tiistaina julkistettua Boris Johnsonin valintaa uudeksi puoluejohtajaksi ja pääministeriksi ei voi sinällään luonnehtia brittien virheeksi. Hänet valitsi puolueen jäsenistö. Se koostuu 160 000 kansalaisesta, jotka keskimäärin ovat varakkaita ja iäkkäitä miehiä.

Heillä ei ole brexitissä, tapahtuu se miten tahansa, juuri hävittävää. Konservatiivien äänestyksessä Johnsonin suurin uhka oli hänen suosikkiasemansa, sillä konservatiivit ovat olleet valinnoissaan arvaamattomia.

Arvaamattomus leimaa myös Yhdistyneen kuningaskunnan uutta pääministeriä. Hän on jäänyt kiinni suoranaisista valheista ja hänen mediapeliään halveksitaan. Brittien keskuudessa hän on kuitenkin suosittu.

Lähiajat näyttävät suosion kestävyyden. Johnsonin pitää hoitaa ero EU:sta, joka näillä näkymin toteutuu marraskuun alkuun mennessä.

Hän on luvannut repiä EU:n kanssa solmitun erosopimuksen, mutta EU on ilmoittanut, ettei uutta kirjoiteta. EU on jo valmistautunut kovaan brexitiin varaamalla siitä eniten kärsimään joutuvalle Irlannille tukevan tukipotin.

Briteille eron kustannuksista ei ole luvassa korvauksia. Ellei Boris Johnson muuta täysin linjaansa ja ano EU:lta lisäaikaa uusiin neuvotteluihin, brexitin kokevat nahoissaan tavalliset Britannian kansalaiset työllisyyden heikentymisenä ja elinkustannusten kallistumisena. Maan seuraavat parlamenttivaalit tulevat olemaan mielenkiintoiset. Ne voidaan joutua taas pitämään ennen aikojaan.