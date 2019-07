Kokemattomuus valttia Ukrainassa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin puolue oli saamassa noin 43 prosenttia äänistä, kun ääntenlaskenta oli maanantaina edennyt puoliväliin. Näyttelijästä maan presidentiksi toukokuussa nousseen Zelenskyin Kansan palvelija -puolue on saamassa enemmistön Ukrainan parlamentissa.

Jos näin käy, tuore presidentti pystyy ajamaan lupaamiaan parannuksia. Muuten odotettavissa olisi kiivaita poliittisia kamppailuja, joilla on tapana ohjata muutokset umpikujaan. Zelenskyi hajotti keväällä parlamentin ja määräsi ennenaikaiset vaalit. Aikataulun mukaan ne olisi pidetty lokakuussa.

Presidentillä ei ole mitään kokemusta politiikasta. Sitä ei ole parlamenttiin valittavilla Kansan palvelijan ehdokkaillakaan. Puolueella ei ole väistyvässä parlamentissa yhtään edustajaa.

Presidentti on luvannut talousuudistuksia sekä muutoksia oikeuslaitoksen ja poliisin toimintaan. Niitä lupasi vaalit keväällä hävinnyt presidentti Petro Poroshenkokin, mutta hänen puheisiinsa ukrainalaiset eivät enää luottaneet.

Jos Ukrainan uudella hallinnolla on taitoa ja tahtoa, se voi saada aikaan merkittäviä uudistuksia muun muassa korruption torjunnassa. Täytyy muistaa, että EU on tukenut Ukrainaa poliittisesti ja myös rahallisesti. Unioni on luvannut maan uudistusprosessiin peräti 12,8 miljardin euron tukipaketin. Tästä liki kolme miljardia on jo maksettu matalakorkoisina lainoina vuosina 2014–2017.

Suomalaisesta näkökulmasta Ukrainan poliittinen tilanne on vähintään omituinen. Sunnuntaisiin vaaleihin oli asettanut ehdokkaita 22 puoluetta. Äänestäjän mahdollisuus päästä perille puolueiden tarkoitusperistä on rajallinen. Mukana oli esimerkiksi paikallisen rocktähden äskettäin perustama puolue nimeltä Ääni, joka maanantaisten tietojen mukaan oli saamassa edustajansa parlamenttiin.

Venäjälle myönteinen puolue Oppositiorintama oli saamassa yli kymmenen prosentin kannatuksen. Se pysyy nimensä mukaisesti varmuudella poissa maan tulevasta hallituksesta.

Ukrainalaisten kyllästyminen vallanpitäjiin on nostanut valtaan täysin kokemattomat päättäjät. On mahdollista, että he ajan oloon sortuvat edeltäjiensä tavoin johdateltaviksi, niin että äänestäjät näyttävät heille ovea seuraavissa vaaleissa.

Presidentin ja tulevan hallituksen pitää mieluummin jatkaa kansalaisten olojen kohentamista, vaikka olosuhteet itänaapuri Venäjän takia ovat hankalat. Turvallisuustilanne Donbassin alueella Itä-Ukrainassa on huolestuttava. Asovanmerellä Venäjä on rikkonut kansainvälistä merioikeutta ja aiemmin antamiaan sitoumuksia.